Il capogruppo Forza Italia in Consiglio Regionale: “Situazione ereditata dalla Giunta PD”

Si riceve e si pubblica

Problemi seri, come quello che sta coinvolgendo gli operatori sociosanitari della cooperativa privata Nuova Sair, non possono essere liquidati con posizioni demagogiche, ma meritano grande rispetto e un lavoro quanto più possibile sinergico per arrivare a una soluzione positiva.

Purtroppo, parliamo di una situazione che l’attuale amministrazione della ASL Roma 4 ha ereditato: nel 2020, in piena emergenza pandemica, la ASL ha appaltato alla suddetta cooperativa il servizio OSS, non offrendo però agli operatori alcuna prospettiva futura di stabilizzazione.

La precedente Giunta regionale a guida PD, così come la precedente dirigenza della ASL Roma 4, avrebbero dovuto affrontare il problema e scongiurare licenziamenti che oggi paiono difficilmente evitabili, perché nel frattempo la Regione Lazio ha portato avanti un concorso pubblico e coloro che sono risultati idonei hanno diritto di essere assunti.

Lo hanno fatto? Chiaramente no. Per questo, ora ci sorprende leggere la posizione del Pd Lazio che spiega come ‘la Regione Lazio abbia il dovere di farsi carico di questa vicenda’, quando proprio loro, quando avrebbero potuto, hanno scelto lasciare in un limbo questi lavoratori.

Consapevoli del servizio di straordinaria importanza svolto dagli OSS durante pandemia da Covid 19, il presidente Rocca e l’intera maggioranza intendono fare il possibile per venire incontro alle loro richieste.

Intanto possiamo dire che il Direttore Generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, che sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi della vicenda, ci ha comunicato di aver convocato per lunedì prossimo un tavolo con una delegazione di operatori sociosanitari per ragionare su possibili soluzioni.

L’unico modo serio e credibile, nell’interesse dei lavoratori, di affrontare la questione”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeon