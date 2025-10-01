MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “SABATO 4 OTTOBRE A BORGHETTO SAN CARLO GIORNATA DELLA SALUTE DONNA E BAMBINO”

Si riceve e si pubblica

“Si svolgerà a Borghetto San Carlo a La Giustiniana l’evento “Love Sharing: Giornata della Salute della Donna e del Bambino” con screening gratuiti, consultazioni mediche, approfondimenti tematici con esperti di diversi settori, corsi di yoga e ginnastica, concerto corale e food & drink.

Sabato 4 ottobre, dalle 9.30 alle 19.30, ai Casali di Via Cassia 1420, il Municipio XV in collaborazione con AIDA, Associazione Interventi Disturbi Alimentari, che ringraziamo sentitamente per l’attenzione e la cura della programmazione sui temi della salute, invita la cittadinanza a partecipare alla giornata gratuita dedicata alla salute delle donne e dei bambini.

Tanti gli appuntamenti per un’iniziativa che vede il coinvolgimento di diverse realtà del territorio, capitoline e nazionali, che tratteranno i diversi temi della salute affrontati nella giornata di sabato, per cui ringraziamo per la collaborazione A.L.I.C.E odv, Comitato Fibromialgici Uniti – Italia ODV, Salute Donna Onlus, Associazione Orma, Fondazione Banca delle Visite, Alpes Italia, Ratnachandra Yoga, Mitocon insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali ODV, Il Cortile, Gruppo MLC – Radiomedical e Health Point – Medical Care, CASSIAVASS Società Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa agricola Coraggio. L’organizzazione dell’evento vede poi l’importante coinvolgimento dei volontari dell’Ass. Naz. Carabinieri sezione Prima Porta e di Croce Rossa Italiana – Comitato 15.

Con screening gratuiti prenotabili sul sito https://www.aidaroma.it/, incontri con gli specialisti in reumatologia, senologia e diastasi, consultazioni sui disturbi alimentari, corsi di Hatha Yoga e ginnastica del pavimento pelvico, approfondimenti sui primi mille giorni di vita del bambino e alimentazione infantile, fibromialgia ed endometriosi, adolescenza e genitorialità, la giornata si concluderà con lo spettacolare Concerto Corale di Centonote, Coro Zenzero, Lighthouse Harmonies e Roma Gospel Voices.

La realizzazione di questo evento di sensibilizzazione e conoscenza è frutto di un lungo lavoro che in questi quattro anni abbiamo portato avanti con la Commissione Pari Opportunità per la quale ringraziamo la sua Presidente Cons. Stefania de Angelis e tutti i membri della Commissione che hanno dato il proprio contributo”.

Tutto il programma della giornata è consultabile alla pagina: https://www.aidaroma.it/lovesharing/

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.