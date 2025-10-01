1 Ottobre, 2025
La sindaca Gubetti incontra il presidente della Regione Lazio

la sindaca Gubetti incontra Rocca

Si riceve e si pubblica

Ieri, 30 settembre, si è svolto un incontro importante con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ringrazio per il tempo e l’ascolto dedicato. Ha dimostrato di conoscere a fondo i problemi del nostro territorio e di voler affrontare con serietà le criticità legate alla sanità locale.

Insieme al Vicesindaco Riccardo Ferri, che mi ha accompagnata in questo importante appuntamento, abbiamo portato al presidente la richiesta, condivisa da tutta la comunità, di co-progettare servizi sanitari territoriali capaci di dare risposte concrete ai cittadini.

Il Presidente Rocca ha assicurato che la proposta avrà la giusta attenzione: dove sorgeva il PIT nasceranno nuovi servizi e, nel giro di poche settimane, riceveremo una risposta scritta con tutto quello che la Regione sta progettando per le nostre comunità.

Il nostro territorio, con 80.000 abitanti, soffre da troppo tempo l’assenza di servizi sanitari essenziali, costringendo le persone a rivolgersi a ospedali già in sofferenza. Per questo chiediamo un modello partecipato che metta al centro le Case della Comunità, i Presidi Territoriali di Assistenza, i nuclei di cura primaria, l’assistenza domiciliare e la telemedicina, in stretta integrazione con i servizi sociali.

Il terzo settore e il volontariato poi hanno un ruolo fondamentale per garantire trasporto, accompagnamento terapeutico e inclusione sociale.

Solo una vera co-progettazione tra cittadini, istituzioni e professionisti può portare a migliori esiti clinici, ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e rafforzare la prevenzione.

Investire nella salute è una scelta tecnica, politica e culturale: significa affermare che ogni persona conta, ovunque viva, e costruire un sistema più equo, sostenibile e vicino alle persone.

Continuerò a seguire da vicino ogni sviluppo e a informare costantemente i cittadini, perché questo percorso appartiene a tutta la nostra comunità.

