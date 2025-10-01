1 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Cerveteri si prepara alla Marcia della Pace: grandissima adesione dei cittadini

0
70
marcia della pace

Si riceve e si pubblica

Ampia partecipazione dei cittadini di Cerveteri alla Marcia della Pace Perugia–Assisi in programma il prossimo 12 ottobre. Le adesioni hanno superato le previsioni iniziali, tanto da rendere necessario l’utilizzo di due pullman messi a disposizione dalla Sezione Soci UniCoop Tirreno.

«È un segnale importante di sensibilità, solidarietà e partecipazione da parte della comunità – dichiara Federica Battafarano, da sempre impegnata nella promozione della pace e nella tutela dei diritti – Ringrazio di cuore la Sezione Soci UniCoop Tirreno e la Presidente della sezione locale, Francesca Lopes, per la proficua collaborazione e per aver risposto subito alla mia richiesta, permettendo così a tantissimi cittadini di partecipare a questa grandissima manifestazione di Pace».
Federica Battafarano ha evidenziato come la straordinaria adesione dimostri l’attenzione di Cerveteri alle sofferenze dei popoli, anche se lontani, e la volontà di contribuire a un futuro fondato su pace, autodeterminazione e rispetto della vita umana. Ha inoltre ribadito che non si può restare indifferenti di fronte alle gravi violazioni e alle vittime innocenti dei conflitti.
«Buona Marcia a tutte e tutti» ha infine concluso.
Articolo precedente
Castelli e Castagne a Bracciano
Articolo successivo
Memoria e accoglienza: le iniziative del Comune di Civitavecchia per il 3 ottobre

Ultimi articoli

Internazionale

MANIFESTAZIONE PER PALESTINA AD ANGUILLARA. RETE STUDENTI «STOP AL GENOCIDIO. IL COMUNE PRENDA POSIZIONE»

Eventi

ASL ROMA 4, DUE GIORNI DEDICATI ALLA SALUTE: AL CASTELLO DI SANTA SEVERA IL PROGETTO “ONE HEALTH”

Territorio

Contrasto alle discariche abusive e all’abbandono dei rifiuti: otto nuove fototrappole a Cerveteri

Eventi

Memoria e accoglienza: le iniziative del Comune di Civitavecchia per il 3 ottobre

Eventi

Castelli e Castagne a Bracciano

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it