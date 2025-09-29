Zaino sospeso – il Lions Club di bracciano Anguillara Monti Sabatini e le famiglie del territorio.

si riceve e si pubblica

Con la consegna del materiale didattico alla parrocchia di Manziana si è conclusa la raccolta del Lions Club di Bracciano, Anguillara Monti Sabatini, denominata “Zaino Sospeso “ , realizzata allo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà del territorio.

Grazie alla generosità di molti cittadini, il Lions Club ha potuto ricavare una consistente quantità di materiale scolastico di vario genere, dagli zaini ai quaderni, dalle matite agli astucci, dai pennarelli agli album da disegno, che sono stati consegnati alle parrocchie di Bracciano, Anguillara, Trevignano, Canale Monterano e Oriolo e da queste destinati alle famiglie in difficoltà.

La raccolta, sviluppatasi presso centri commerciali di zona, con lo stesso principio che anima il più noto “caffè sospeso” lasciato nei bar a vantaggio di chi si trova in difficoltà, ha un forte impatto sociale per le famiglie meno abbienti specialmente in un periodo di crisi come quello attuale che ha visto un aumento delle situazioni di disagio. “Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia”.