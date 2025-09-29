Sanità territoriale, domani il Sindaco di Cerveteri Gubetti incontra il Presidente della Regione Lazio Rocca: porterà le firme raccolte dai cittadini e comitati

Si riceve e si pubblica

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Sempre nella mattinata di domani, incontrerò una delegazione di Oss del nostro territorio che stanno perdendo il posto di lavoro”

“Domani, martedì 30 settembre, come annunciato nelle scorse settimane sarò ricevuta dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Un incontro durante il quale porterò alla sua attenzione le istanze e le richieste dei cittadini di Cerveteri e del Litorale e per affrontare le criticità e le prospettive del sistema sanitario territoriale.

In mattinata, alle ore 11:00, prima di recarmi a Roma, incontrerò in Sala Ruspoli i Comitati e Cittadini che in queste settimane sono stati impegnati nel raccogliere firme da indirizzare proprio al Governatore del Lazio per chiedere la riapertura del Punto di Primo Intervento lungo la via Aurelia.

Come noto, è doveroso e trasparente specificarlo, il Punto di Primo Intervento non potrà più riaprire, non per una scelta politica ma per una questione normativa: il Decreto Ministeriale 70 del 2015, infatti, consente la presenza di Punti di Primo Intervento solo all’interno di strutture ospedaliere in grado di garantire la stabilizzazione d’urgenza dei pazienti, struttura che qui non abbiamo. Ma tutte queste firme, tutto il movimento popolare sollevatosi in queste settimane, sono certa sarà da input per il Presidente della Regione affinché venga quanto più possibile incontro alle esigenze del territorio.

Contestualmente, riceverò anche una delegazione in rappresentanza di oltre 100 Oss – Operatori Socio Sanitari del nostro territorio, assunti nel 2020 in piena crisi pandemica e che oggi, al 31 ottobre 2025, rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Sul tavolo del Presidente Rocca, mi farò promotrice anche delle loro istanze e delle loro preoccupazioni per il futuro.

Ci tengo con l’occasione a ringraziare nuovamente il Presidente della Regione Lazio che immediatamente, davvero pochissimi giorni dopo aver ricevuto la mia richiesta di incontro, mi ha contattata fissandomi un incontro presso i suoi uffici”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.