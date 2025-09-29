RADIO: TORNA IN ONDA PAMELA D’AMICO CON POP&GO! SU ISORADIO E LA NOTTE DI RADIO 1 RAI

Si riceve e si pubblica

Pamela D’Amico è tornata in radio con un doppio appuntamento radiofonico sulle frequenze della Rai. Dal lunedì al giovedì, alle ore 17, è su Rai Isoradio con un nuovo programma radiofonico in diretta che unisce musica, cultura e racconti dal mondo, con un’attenzione speciale all’incontro tra le diverse sonorità internazionali. Si tratta di “Pop&Go!”, disponibile sulle frequenze di Rai Isoradio (in FM, sul DAB e anche su RaiPlay Sound). Inoltre, da martedì 30 settembre torna anche su Radio 1 con “La Notte di Radio 1” (ogni martedì e giovedì all’1 di notte). Un salto di qualità per la conduttrice, definita dalla critica come una delle voci più affascinanti del panorama radiofonico contemporaneo italiano.

La voce calda e rassicurante di Pamela D’Amico, in compagnia di Gabriele Brocani (anche regista del programma), accompagna gli ascoltatori nel rientro dal lavoro in un viaggio tra musica, personaggi e storie divertenti. In questo appuntamento la conduttrice mette in luce anche una inedita vena ironica.

Lunedì 29 settembre, nel corso di “Pop&Go!”, intervisterà in diretta il cantautore, produttore e compositore cubano Descemer Bueno, che ha raggiunto la notorietà mondiale grazie alla sua collaborazione con Enrique Iglesias nel brano “Bailando”, una delle hit più ascoltate di sempre, con oltre tre miliardi di visualizzazioni su YouTube e una pioggia di premi internazionali.

Pamela D’Amico ha condotto con successo per tre stagioni “Pamela Viaggia in Latin”, dove ogni settimana, su Rai Isoradio, ha guidato il pubblico alla scoperta del meglio della musica latina, intervistando le star mondiali della musica latinoamericana come Toquinho, Prince Royce e Omara Portuondo.