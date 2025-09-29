EVENTO ONE HEALTH 3-4 OTTOBRE AL CASTELLO DI SANTA SEVERA

Si riceve e si pubblica

La ASL Roma 4 ha organizzato la manifestazione “One Health”, un appuntamento che si terrà il 3 e 4 ottobre 2025 al Castello di Santa Severa con l’obiettivo di valorizzare l’approccio integrato alla salute umana, animale e ambientale. Un’occasione per coinvolgere operatori sanitari, studenti, istituzioni e cittadini in una riflessione attiva sul benessere delle persone e del territorio.

Venerdì 3 ottobre, la giornata si aprirà alle ore 9:00 con un corso di formazione ECM rivolto agli operatori sanitari, durante il quale sarà presentata l’iniziativa e illustrati gli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione. In parallelo, si terrà un evento formativo dedicato a 200 studenti delle scuole medie del comprensorio, con laboratori sul riciclo della plastica organizzati in collaborazione con AICS, ARPA, Corepla, Acea e ISS Biotecnologico di Civitavecchia, per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Sabato 4 ottobre, sempre al Castello di Santa Severa, la giornata inizierà con i saluti istituzionali del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e del Direttore Generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino. Seguirà un incontro con i sindaci del territorio, durante il quale sarà proposta la firma di un Protocollo d’Intesa “One Health” tra Regione, ASL, Comuni e associazioni, per rafforzare l’impegno comune in tema di salute pubblica e ambiente. A partire dalle ore 10:30, si terrà la passeggiata ecologica organizzata dal Gruppo di Cammino in collaborazione con l’associazione Fare Verde e NaturEducation. Sarà allestito, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, un Villaggio della Prevenzione dove sarà possibile sottoporsi a screening oncologici, vaccinazioni, screening diabetologico, screening oculistico, informazioni su corretti stili di vita e sicurezza.

Parallelamente, nella mattinata di sabato, si svolgerà anche la “Giornata della Salute” nei Distretti 2, 3 e 4 della ASL Roma 4.

I poliambulatori di Ladispoli, Bracciano e Campagnano di Roma saranno aperti dalle ore 9:00 alle 13:00 per offrire servizi di prevenzione e vaccinazione alla popolazione. Anche in queste sedi, alle ore 10:30, saranno attivi i Gruppi di Cammino locali, per promuovere l’attività fisica come strumento di prevenzione e benessere. “One Health” è più di un evento: è una visione condivisa, che mette in rete istituzioni, operatori sanitari, scuole e cittadini per costruire insieme una comunità più sana, consapevole e attenta all’ambiente.