CI MANDANO A CASA DOPO 5 ANNI DI SERVIZIO IN PRIMA LINEA

Si riceve da un post Facebook e si pubblica

Siamo circa 80 Operatori Socio Sanitari (OSS) dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia – e Ospedale Padre Pio di Bracciano

Siamo stati assunti a marzo 2020, in piena pandemia, per assistere pazienti COVID nei reparti più esposti: Medicina COVID e Piastra COVID.

Non siamo numeri. Siamo persone. E siamo stanchi di essere usati e poi abbandonati.