XIV International Tour Film Festival: cinema, arte e una sezione speciale dedicata alla Scuola e all’Educazione Civica

A Civitavecchia torna il grande cinema con la XIV edizione dell’International Tour Film Festival, (ITFF) in programma dal 1° al 5 ottobre prossimi.

A presentare la rassegna, il presidente Piero Pacchiarotti e il direttore artistico Antonio Flamini, con il supporto delle istituzioni e dei partner storici. In programma cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi suddivisi in sette categorie.

Parole di sostegno e apprezzamento da parte dell’assessore al Turismo Piero Alessi e dai vertici della Fondazione Ca.Ri.Civ., partner istituzionale del festival.

L’apertura è fissata per mercoledì 1° ottobre al Cinema Royal con “Unicorni” di Michela Andreozzi, con Valentina Lodovini ed Edoardo Pesce.

Segnaliamo inoltre le anteprime italiana “Balboa” di Mirko Alivernini, l’anteprima europea di “Silent Rebellion” di Marie-Elsa Sgualdo, fresco del concorso al Festival del cinema di Venezia e l’omaggio alla città con Noi Cannibali” di Leonviola (con Civitavecchia che fa da sfondo alla storia raccontata da Silvana Pampanini).

APIDGE, l’Associazione professionale degli insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche, d’intesa con il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, e Italia Nostra, curano una sezione speciale del Festival del Cinema dedicata al mondo della Scuola, con particolare attenzione ai temi dell’Educazione Civica, della Cultura, del Paesaggio e dell’Ambiente, in linea con i principi della Costituzione Italiana, (Articolo 9).

La serata conclusiva con gala e premiazioni si terrà domenica 5 ottobre alla Cittadella della Musica. Accanto al cinema, spazio a libri, mostre fotografiche, esposizioni d’arte e immagini: ITFF si conferma pertanto come evento capace di intrecciare arte, cultura e territorio.