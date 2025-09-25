Unione Civica ringrazia l’Amministrazione per il progetto da un milione di euro per la riqualificazione di Borgata Aurelia

Si riceve e si pubblica

La lista Unione Civica di Civitavecchia esprime il proprio apprezzamento e il proprio sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per l’importante passo compiuto con l’approvazione del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del quartiere Borgata Aurelia. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che finalmente sta per prendere forma grazie alla concreta volontà di rispondere alle necessità di decoro, sicurezza e vivibilità di questa area storicamente trascurata della nostra città.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di un milione di euro, segna un passo fondamentale per la cura del nostro territorio e per il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti di Borgata Aurelia. Grazie al lavoro dell’amministrazione e alla visione di lungo periodo, il progetto prevede il ripristino della pavimentazione stradale, il rifacimento della segnaletica, l’installazione di arredi urbani, la manutenzione dei ricettori idraulici e la potatura delle alberature.

Siamo soddisfatti del fatto che, partendo da un’iniziativa che risale al 2023, l’acquisizione gratuita degli immobili da parte del Comune abbia finalmente portato all’approvazione della fattibilità del progetto. In un momento in cui la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture urbane sono temi centrali, questo progetto è un segno concreto di attenzione e responsabilità.

Il piano di intervento, non solo rappresenta una risorsa per la comunità di Borgata Aurelia, ma è anche un esempio positivo di come il dialogo e la collaborazione tra amministrazione e cittadini possano portare a risultati significativi. Un passaggio fondamentale, che porterà a una migliore qualità della vita e al rafforzamento del senso di comunità, affinché Borgata Aurelia possa finalmente essere il quartiere che i suoi abitanti meritano: sicuro, accogliente e degno di essere vissuto.