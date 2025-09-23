MUNICIPIO XV, DE ANGELIS: “CON ADESIONE AL GRUPPO MISTO, PROSEGUE PIENO SOSTEGNO ALLA MAGGIORANZA”

Si riceve e si pubblica

“Nella giornata di oggi, in apertura del Consiglio municipale, è stata ufficializzata la mia decisione di lasciare il gruppo del Partito Democratico del Municipio XV. Non aderendo ad alcun gruppo politico già presente tra i banchi consiliari, farò parte del Gruppo Misto continuando a stare al fianco, con impegno e professionalità, al Presidente Torquati, alla Giunta e alla Maggioranza, al governo del Municipio XV.

Una scelta che avrà effetto immediato e che sancisce la fine di un lungo percorso di militanza e attivismo nel Partito Democratico, che mi ha visto sempre in prima fila. Una comunità nella quale ho creato legami profondi e amicizie di lungo corso e nella quale non ho mai fatto mancare il mio contributo Politico. La decisione di lasciare la casa politica in cui milito da oltre venti anni è stata ponderata e sicuramente sofferta: ogni strappo di questo genere richiede una valutazione profonda e pensata, che non vi nascondo, ha rappresentato per me un dolore non indifferente.

Le scelte politiche sia nazionali che locali degli ultimi anni hanno segnato un tracciato talmente distante dai miei valori che è stato veramente insostenibile poter continuare a restare all’interno del Partito. E’ una questione di sincerità, nei miei confronti e nei confronti della comunità che sto lasciando. Sono cambiati i miei interessi, la narrazione che voglio fare della Politica, l’indipendenza, e di conseguenza stento a riconoscere la mia identità fra tante anime di questo Partito.

Ho sempre infatti ritenuto che la Politica, a maggior ragione se si ricopre un ruolo elettivo, debba essere coraggiosa, credibile, libera e al servizio di chi, purtroppo, non ha voce. Pertanto da questa consapevolezza è maturata la scelta di intraprendere un nuovo cammino nel quale poter continuare a mettere al servizio degli altri le mie competenze e la mia professionalità.

Ad ogni fine, c’è sempre un nuovo inizio. Continuerò a lavorare per il territorio e a non fare mai mancare, come Presidente della Commissione Pari Opportunità, il lavoro incessante di sensibilizzazione e denuncia su ogni tipo e forma di violenza di genere.

Un ringraziamento alle Colleghe ed ai Colleghi del gruppo del Partito Democratico che hanno condiviso con me questo tratto di cammino. Mi troverete sempre al vostro fianco, quando si tratterà di intraprendere battaglie politiche importanti alle quali servirà un fronte comune sia per questo Paese, per Roma e per il Municipio XV.”

Così in una nota la Consigliera del Municipio XV, Stefania De Angelis.