23 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeAmbiente

Il Lazio scende in campo con Plastic Free: 12 appuntamenti per il Sea & Rivers

0
86
Plastic free, l'iniziativa nel Lazio

Si riceve e si pubblica

Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free Onlus, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con MINI Italia. Saranno 12 gli appuntamenti nel Lazio, distribuiti tra sabato e domenica, che interesseranno le province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo, grazie all’impegno dei referenti locali e alla partecipazione dei volontari.

Sabato 27 settembre si terranno attività di clean up nei comuni di NettunoPomezia e Viterbo, che vedranno i volontari impegnati nella raccolta di rifiuti in parchi, strade e aree verdi urbane.

Domenica 28 settembre l’azione si intensificherà nella provincia di Roma, con tre clean up nella Capitale e un’iniziativa ad Anzio. Nella provincia di Latina si svolgeranno attività a Pontinia, con una passeggiata ecologica, a Latina e Priverno, con azioni di pulizia ambientale, e a Terracina, dove l’attenzione sarà dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta. A completare il quadro regionale, un clean up si terrà anche a Ceccano, in provincia di Frosinone.

“In un momento storico in cui i mari stanno soffocando sotto il peso dei nostri scarti, Sea & Rivers rappresenta un grido collettivo di speranza e di azione – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Le nostre iniziative dimostrano che invertire la rotta è ancora possibile. In appena sei anni, abbiamo organizzato più di 8.800 appuntamenti in Italia, rimuovendo oltre 4,6 milioni di chili di plastica e rifiuti. Ora è il momento di fare ancora di più”.

Al centro dell’azione di Plastic Free c’è la lotta alla plastica: secondo le previsioni, entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci, con conseguenze devastanti per la biodiversità marina e per la stessa catena alimentare umana. Si stima che l’80% della plastica presente nei mari provenga da fonti terrestri, in particolare dai fiumi, che ogni anno riversano tra 1,15 e 2,41 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. In Italia, un monitoraggio condotto su 12 fiumi ha rivelato che l’87% dei rifiuti fluviali contiene plastica, di cui oltre il 38% è plastica monouso.

Non si tratta solo di un problema visibile e ambientale. Studi scientifici recenti hanno rilevato la presenza di microplastiche e nanoplastiche nel sangue, nei polmoni, nel latte materno e nei tessuti umani, a conferma della pervasività di un’emergenza che riguarda non solo l’ambiente ma anche la salute pubblica.

Anche quest’anno MINI Italia rinnova il suo supporto all’iniziativa con il progetto “MINI for the Planet”, che esprime l’impegno concreto del brand per la salvaguardia dell’ambiente, condividendo con Plastic Free i valori di responsabilità e partecipazione attiva.

“Invitiamo tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni, le scuole e le imprese a unirsi a noi – aggiunge De Gaetano –. Basta andare su www.plasticfreeonlus.it/eventi, scegliere l’appuntamento più vicino e iscriversi gratuitamente. Ogni singola azione conta, ogni persona può fare la differenza. Il nostro Pianeta ci sta chiedendo aiuto: è tempo di rispondere”.

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sul pericolo dell’inquinamento da plastica. In pochi anni è diventata una delle realtà più attive in Italia in ambito ambientale, grazie a una rete capillare di referenti territoriali, progetti educativi nelle scuole, collaborazioni istituzionali e campagne di pulizia in tutto il Paese.
Articolo precedente
Corrispondenze 2025: la danza contemporanea torna protagonista a Ladispoli con un mese di visioni, prime nazionali e nuove creazioni
Articolo successivo
Sanità, Sindacato Nursing Up, De Palma: «Secondo nostre indagini sindacali, in Inghilterra imperversano annunci di lavoro per ingaggiare infermieri stranieri da impiegare negli ospedali e case residenziali del nord Italia

Ultimi articoli

Eventi

BAMBINI COME NOI – Un Flash Mob dai bambini di Trevignano per i Bambini Palestinesi

Primo piano

Il presidente della Repubblica conferisce la Stella al Merito del Lavoro al presidente dell’Università Agraria

Politica

ROMA, AZIONE: CAR SHARING SIA ESTESO A TUTTA LA CITTÀ. BASTA DESERTI DI SERVIZIO IN PERIFERIA

Politica

MUNICIPIO XV, DE ANGELIS: “CON ADESIONE AL GRUPPO MISTO, PROSEGUE PIENO SOSTEGNO ALLA MAGGIORANZA”

Politica

CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 27 SETTEMBRE OPEN DAY SEDE ANAGRAFICA PRIMA PORTA”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it