Festa del Turismo lento – Bracciano 3-5 ottobre 2025

Un progetto di Ti con Zero ETS, con il patrocinio del Comune di Bracciano

Andiamoci piano: camminando e pedalando, visitando ed esplorando, ascoltando e studiando, anche mangiando e bevendo. Andiamoci piano: e avanti con le proprie forze, gambe e testa, braccia e cuore, corpo e anima. Andiamoci piano: non usa-e-getta né mordi-e-fuggi ma calma-e-gesso e equo-e-sostenibile, non a biossido di carbonio ma a suole e pedali. Andiamoci piano: con la natura, ma non con la curiosità e l’attenzione, l’intelligenza e la voglia di imparare e divertirsi.

E’ la Festa del Turismo Lento. Dove si va piano ma non lontano, dove si privilegia il chilometro zero al chilometraggio illimitato, dove si va a ritmo di andante con brio. Tre giorni di incontri, visite, spettacoli, cammini, pedalate, laboratori e mostre, approfondimenti sì, stress no, ingresso sempre libero e gratuito. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, a Bracciano (Roma), tra il Chiostro degli Agostiniani e il Museo civico. Con le forze del territorio: geologi e botanici, associazioni e biblioteche, fotografi e guide, autori e musicisti; con la rete dei cammini vicini (dei Minatori, Terra e Mare, Tre villaggi, Amici della Clodia).

La Festa del Turismo Lento è un progetto dall’associazione Ti con Zero ETS / Cammino dei Vulcani, con la collaborazione del Museo civico e della Biblioteca civica e il patrocinio del Comune di Bracciano

La Festa del Turismo Lento – qui proposta come numero zero di un appuntamento che si vorrebbe annuale con l’intenzione di conoscersi, riconoscersi e farsi conoscere, trovarsi e ritrovarsi, aiutarsi e collegarsi se non unirsi – si apre venerdì 3, dalle 10 alle 18, con una mostra fotografica nell’Archivio storico (“24 scatti Africa.

L’Uomo e la Bicicletta” su biciclette africane a cura dell’associazione Aeneis 2000), e il reading “Strade nere” (con i racconti di Marco Pastonesi e le percussioni e il canto di Gian Michele Montanaro). L’inaugurazione ufficiale sarà sabato 5 alle 17 nel Museo civico con Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano, durante la mostra “Le pietre di Roma. La geologia di Roma e del Lazio tra rocce, minerali e fossili” con le collezioni del naturalista Umberto Pessolano e i mosaici di Ludmilla Evgeneva e a cura del Cammino dei vulcani. Fra gli altri eventi, sabato 4, dalle 10 alle 17, nel Chiostro degli Agostiniani la giornata della scienza “Vulcanica”, con laboratori, letture, tavoli interattivi, stand, incontri a cura della Rete Resina (Museo scientifici della Regione Lazio; Ingv – Museo di geofisica e vulcanologia di Rocca di Papa e altre realtà scientifiche); e domenica 5, alle 18, nel Chiostro degli Agostiniani lo spettacolo “Elogio dei piedi” (con la narrazione di Sergio Celestino e le musiche di The Cinema Show Quartet).

E ancora, fra l’altro, un’escursione notturna per bambini (venerdì 3, un’escursione alle 19, nella riserva di Monterano, con la guida Guido Prola) e un’altra in barca nel Lago di Bracciano (sabato 4, alle 10.30, dal Lungolago Argenti, con la geologa e ricercatrice CNR Ilaria Mazzini e in collaborazione con Eboat&Go.

L’iniziativa, autofinanziata, raccoglie fondi per Hope – Humanity On Planet Earth, associazione che si occupa di salute sociale per persone neurodivergenti e per il suo progetto di cammino.

MUSEI: MuGeos – Museo delle Geoscienze Rocca di Papa (INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); RETE RESINA: Museo del Fiume di Nazzano, Museo del Fiore di Acquapendente, Museo dell’Energia di Ripi, Museo Naturalistico del Parco Marturanum “Francesco Spallone”; Museo storico della civiltà contadina e della cultura popolare “Augusto Montori” (Associazione Sabate)

PARCHI E RISERVE: Riserva Naturale di Torre Flavia, Parco Regionale naturale di Bracciano-Martignano

CAMMINI E CICLOVIE: Amici della via Clodia, Cammino delle Miniere, Cammino Terra Mare, Cammino dei Tre villaggi, Cammino dei Vulcani; ADS CiclisticaMente – Portale ciclovie e tracce gpx Lazio

ASSOCIAZIONI E RETI: Forum Clodii, GEMAL – Gruppo Ecologico Micologico dell’Alto Lazio; VivereEtruria; Visite naturalistiche Guido Prola; ArcheoNatura; E-boats&Go; Camminare per unire…Bracciano; Taxa di Umberto Pessolano; Cooperativa Mille e una Notte; Associazione culturale Sabate; Fiab Roma Biciliberatutti; ADS Società ciclistica Capranichese; Cicli Scaccia; Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza; Hope – Humanity On Planet Earth; NPL Volontari Nati per leggere; DMO Beltur; Associazione Aeneis 2000; Ecolake di Trevignano Romano; Ediciclo Editore; Cantine Capitani di Trevignano Romano e Poggio degli Etruschi di Cerveteri, e Cantina Morichelli di Trevignano Romano

ESPERTI E ARTISTI: Caterina Acampora, operatrice culturale; Isabella Branchielli, guida escursionistica; Antonella Caspoli, cantante e musicoterapeuta; Alessandra Cecca, illustratrice; Lavinia Cecconi, architetto; Sergio Celestini, architetto e paesologo; Valentina Cognatti, attrice e registra; Toni Demuro, illustratore; Paola Faraoni, insegnante Tai Chi; Federico Gemma, pittore naturalista; Laura Gnosini, Grafica; Antonella Lisi, naturalista; Nico Marziali, fotografo; Ilaria Mazzini, geologa e ricercatrice CNR; Elisabetta Mitrovic, illustratrice e naturalista; Gian Michele Montanaro, percussionista e artista; Eva Paciulli, danzatrice e insegnante Feldenkrais; Marco Pastonesi, Scrittore e giornalista sportivo; Umberto Pessolano, geologo e collezionista; Fernanda Pessolano, artista; Aurora Pica; danzatrice; Felix Pinerolo de Septis, agronomo; Guido Prola, ornitologo e naturalista; Cecilia Sodano, architetto e direttrice del Museo civico di Bracciano; Stefano Valente, botanico; Pino Trogu, guida escursionistica e fotografo; The Cinema Show quartet (Paolo Bernardi, piano e arrangiamenti, Luca Rizzo, sax tenore e soprano; Giuseppe Talone, contrabasso; Davide Pentassuglia, batteria); Andrea Spila, presidente di Hope – Humanity On Planet Earth;

La Festa del Turismo Lento ha ottenuto il patrocinio del Parco regionale naturale di Bracciano-Martignano, Parco regionale naturale Marturanum, Parco regionale naturale di Veio, Consorzio del lago di Bracciano.

Per i brindisi vini offerti dalle Cantine Capitani di Trevignano Romano e Poggio degli Etruschi di Cerveteri, e Cantina Morichelli di Trevignano Romano

Tutte le iniziative sono gratuite. Prenotazione e info: Museo tel 06/99805106 , Ti con Zero 3498728813 levocidelvulcano@gmail.com Fb e Instagram Ti con zero ETS e Il Cammino dei Vulcani.

Indirizzi: Chiostro degli Agostiniani e Museo civico di Bracciano, via Umberto I, 5

Archivio storico di Bracciano, Piazza Mazzini 5

https://www.camminodeivulcani.it/index.php/2025/09/22/festa-del-turismo-lento-calendario/

