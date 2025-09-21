21 Settembre, 2025
𝙍I𝙋𝙐𝘿I𝘼 𝙇𝘼 𝙂𝙐𝙀𝙍𝙍𝘼: 𝘽𝙧𝙖𝙘𝙘𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙘𝙚

Bracciano ripudia la guerra

Si riceve dal sito facebook del Comune

L’Amministrazione comunale, insieme alla 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 “𝘾𝙖𝙣𝙩𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙙𝙞 𝙋𝙖𝙘𝙚”, prosegue con convinzione il proprio impegno per la 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙞 𝙥𝙖𝙘𝙚, 𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙧𝙞𝙚𝙩𝙖̀ e 𝙧𝙞𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙞 𝙙𝙞𝙧𝙞𝙩𝙩𝙞 𝙪𝙢𝙖𝙣𝙞.
Nel corso degli ultimi anni, il Comune di Bracciano ha approvato diverse deliberazioni a favore della pace, dei diritti umani e del ripudio della guerra. Tra queste, la 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐧.17/2024, con la quale, lo scorso anno, è stato approvato l’𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐨𝐜𝐨 𝐚 𝐆𝐚𝐳𝐚, 𝐂𝐢𝐬𝐠𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐞 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥𝐞, ribadendo il sostegno al 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 e l’impegno a coltivare, soprattutto tra le nuove generazioni, i valori della 𝐩𝐚𝐜𝐞, della 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 e della 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢.
Oggi, in occasione della 𝙂𝙞𝙤𝙧𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙘𝙚, abbiamo affisso sul terrazzo del 𝙋𝙖𝙡𝙖𝙯𝙯𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙖𝙡𝙚 lo striscione:
“𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝙍𝟭𝙋𝙐𝘿𝟭𝘼 𝙇𝘼 𝙂𝙐𝙀𝙍𝙍𝘼”,
aderendo con convinzione alla 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙖𝙜𝙣𝙖 𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙞 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮.
Un gesto simbolico, ma potente, che si inserisce in un percorso fatto di:
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐜𝐞
𝐀𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞
𝐀𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐜𝐞
𝐀𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐧𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐞 𝐛𝐨𝐦𝐛𝐞
Ci impegniamo, insieme al “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐜𝐞”, a portare in tutte le scuole i progetti di Educazione alla Pace con Emergency, affinché la cultura della 𝐩𝐚𝐜𝐞, della 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e della 𝐜𝐮𝐫𝐚 continui a crescere tra i più giovani.
In un tempo segnato dalla 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢, dagli 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧𝐞𝐫𝐦𝐢, dai 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐭𝐭𝐢 e dai 𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐝’𝐨𝐝𝐢𝐨, 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 ha scelto da che 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 stare:
dalla parte della 𝐩𝐚𝐜𝐞, della 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 e della 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚.
                                 
