Roma: sciopero generale e manifestazione lunedì 22, venerdì 19 conferenza stampa dei promotori

Si riceve e si pubblica

I promotori dello sciopero generale e della manifestazione romana di lunedì 22 indicono una conferenza stampa per presentare la giornata: appuntamento venerdì 19, ore 11:30, Piazza dei 500, presso la statua di Papa Giovanni Paolo II.

Saranno presenti tutte le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero generale, così come le realtà sociali ed i movimenti che hanno aderito e parteciperanno alla manifestazione, tra cui i rappresentanti di Global Sumud Flotilla Italia, di tutte le associazioni palestinesi presenti in Italia e dei movimenti studenteschi e giovanili.
Fermiamo il genocidio, rompiamo l’assedio a Gaza: blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore!

