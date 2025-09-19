19 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Giovani democratici Tirreno e Pd Cerveteri e Ladispoli: psicologo sia inserito tra cure primarie

0
108
la proposta dei giovani democratici di Cerveteri e Ladispoli

Si riceve e si pubblica

A Cerveteri sabato 20 presentazione proposta di legge iniziativa popolare

I problemi che riguardano la salute mentale costituiscono, anche nel Lazio, un’emergenza silenziosa, che andrebbe affrontata in modo più capillare dal sistema sanitario pubblico. È l’idea del Partito democratico che ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per creare un servizio di assistenza psicologica primaria per garantire un accesso gratuito, universale e capillare allo psicologo, e per inserire questa figura professionale tra i servizi essenziali del sistema sanitario del Lazio. Il progetto è nato anche grazie al contributo diretto dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

La proposta di legge sarà presentata sabato 20 settembre alle ore 18 presso il Jolly Bar a Cerveteri (via S. Maria 24) nel corso di un’iniziativa, organizzata congiuntamente dal Circolo Giovani Democratici Tirreno, dal Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’ e dal Circolo PD di Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’. Sarà presente Sara Battisti, Consigliera Regionale e prima firmataria della proposta di legge. Interverranno anche Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri, Christian Matilli, Segretario GD Tirreno, Chiara Pinzi, Presidente GD Tirreno, Fabio D’Annunzio, Segretario Circolo PD Cerveteri ‘David Sassoli’, Giacomo Maria De Vito, Vicesegretario Circolo PD Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’, Arianna Ciorcas, rappresentante Regeneration Cerveteri.

A seguire, interventi dal pubblico e aperitivo.

Circolo Giovani Democratici Tirreno

Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’

Circolo PD di Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’

Articolo precedente
CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO: TREVIGNANO ROMANO, SOCIO FONDATORE DEL “BIODISTRETTO DEI LAGHI DI BRACCIANO E MARTIGNANO ETS”
Articolo successivo
Scirocco e Tramontana (parte 1 di 2)

Ultimi articoli

Salute

Due mani per la vita – ASL RM4, Comune Bracciano e Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, insieme per il territorio

Società

CERVETERI E LADISPOLI, COSA FARE PER GLI ANZIANI FRAGILI

Cultura

Scirocco e Tramontana (parte 1 di 2)

Ambiente

CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO: TREVIGNANO ROMANO, SOCIO FONDATORE DEL “BIODISTRETTO DEI LAGHI DI BRACCIANO E MARTIGNANO ETS”

Società

D’AMATO: AL VIA I CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it