Giovani democratici Tirreno e Pd Cerveteri e Ladispoli: psicologo sia inserito tra cure primarie

A Cerveteri sabato 20 presentazione proposta di legge iniziativa popolare

I problemi che riguardano la salute mentale costituiscono, anche nel Lazio, un’emergenza silenziosa, che andrebbe affrontata in modo più capillare dal sistema sanitario pubblico. È l’idea del Partito democratico che ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per creare un servizio di assistenza psicologica primaria per garantire un accesso gratuito, universale e capillare allo psicologo, e per inserire questa figura professionale tra i servizi essenziali del sistema sanitario del Lazio. Il progetto è nato anche grazie al contributo diretto dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

La proposta di legge sarà presentata sabato 20 settembre alle ore 18 presso il Jolly Bar a Cerveteri (via S. Maria 24) nel corso di un’iniziativa, organizzata congiuntamente dal Circolo Giovani Democratici Tirreno, dal Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’ e dal Circolo PD di Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’. Sarà presente Sara Battisti, Consigliera Regionale e prima firmataria della proposta di legge. Interverranno anche Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri, Christian Matilli, Segretario GD Tirreno, Chiara Pinzi, Presidente GD Tirreno, Fabio D’Annunzio, Segretario Circolo PD Cerveteri ‘David Sassoli’, Giacomo Maria De Vito, Vicesegretario Circolo PD Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’, Arianna Ciorcas, rappresentante Regeneration Cerveteri.

A seguire, interventi dal pubblico e aperitivo.

Circolo Giovani Democratici Tirreno

Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’

Circolo PD di Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’