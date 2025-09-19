20 Settembre, 2025
Due mani per la vita – ASL RM4, Comune Bracciano e Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, insieme per il territorio

Si riceve e si pubblica

L’ISTAT indica che il soffocamento è una delle principali cause di morte accidentale nei bambini sotto i 4 anni, rappresentando il 27% di tutti i decessi accidentali in questa fascia d’età. Ogni anno in Italia più di 50 bambini, uno a settimana, perdono la vita per soffocamento causato dall’ostruzione delle vie aeree. Muoiono, perché chi gli è accanto in quel momento non sa come intervenire.

Il Multidistretto Italy del Lions Club International, prendendo spunto da quanto accaduto realmente a Sofia, una bambina di Faenza che si stava soffocando con un gamberetto, salvata grazie al pronto intervento della madre con la manovra di disostruzione delle vie aeree, ha promosso il  progetto “Viva Sofia- due mani per la vita” un service che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112, insegnando le manovre di disostruzione e di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.

In tale contesto il Lions club Bracciano Anguillara Monti Sabatini, ha sostenuto con entusiasmo il corso BLSD Adulti e pediatrico che, promosso dall’ASL RM4, si è svolto a vantaggio degli studenti del terzo anno della sede braccianese della facoltà di  Infermieristica e fisioterapia dell’Università La Sapienza ed ai walking leader dei gruppi di cammino del territorio dell’Azienda Sanitaria.

Il training, realizzato dal centro di formazione Sguicciarini Rescue, con il patrocinio del Comune di Bracciano ha permesso di formare gli allievi sulle tecniche di rianimazione e disostruzione con particolare attenzione all’acquizione  di capacità pratiche, utili per interventi a carattere di emergenza.

Nel corso della presentazione presso la sede universitaria di via Santa  Lucia , la dott.ssa Valentina Iannucci  responsabile del servizio di igiene pubblica  della RM4 ha sottolineato come l’attività  formativa abbia ormai raggiunto un numero considerevole di studenti nel territorio di competenza, mentre Simonetta di Camillo Presidente del lions Club di Bracciano ha rammentato che la frase “Tutti  possiamo salvare una vita”,  motto della campagna “Viva Sofia”, costituisce il messaggio che il Lions Club di Bracciano continua a diffondere nell’ambito delle molteplici attività svolte al servizio dei territori e dei loro abitanti.

