D’AMATO: AL VIA I CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI

400mila euro stanziati per almeno 1.000 neopatentati coinvolti tra i 18 e i 21 anni

Un primo passo concreto sulla sicurezza stradale arriva dalla Regione Lazio, che prima della pausa estiva ha approvato la delibera per l’avvio dei corsi di guida sicura destinati ai neopatentati tra i 18 e i 21 anni. L’iniziativa è finanziata con 400mila euro, stanziati grazie a un emendamento alla legge di bilancio presentato dal capogruppo di Azione in Consiglio regionale, Alessio D’Amato, e consentirà la partecipazione di almeno mille giovani.

I corsi si terranno in impianti specializzati, con strutture in grado di riprodurre condizioni critiche di guida: fondi a bassa aderenza, ostacoli improvvisi, perdita di controllo del mezzo, frenate d’emergenza, situazioni di scarsa visibilità e guida notturna. Non semplici lezioni teoriche, ma un addestramento pratico volto a rafforzare la capacità di reazione dei ragazzi e a prepararli ad affrontare gli imprevisti della strada.

“È fondamentale che questo intervento diventi strutturale e che venga valutato con criteri rigorosi. Servono test prima e dopo il corso, una verifica delle abilità alla guida e un monitoraggio a distanza di mesi per capire se chi ha seguito il percorso ha davvero ridotto il rischio di incidenti rispetto ai coetanei. Solo attraverso dati concreti si potrà certificare l’efficacia del progetto. Se i dati confermeranno una riduzione dei sinistri – spiega il capogruppo di Azione in Consiglio regionale, Alessio D’Amato – l’iniziativa potrà aprire la strada al coinvolgimento delle compagnie assicurative, con la prospettiva di ridurre i costi delle polizze RCA per i giovani che completano con successo il percorso. L’approvazione della delibera è un tassello importante nella costruzione di una nuova cultura della sicurezza stradale – sottolinea D’Amato – ma è fondamentale arrivare quanto prima all’approvazione della proposta di legge Lazio Strade Sicure”.