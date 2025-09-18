18 Settembre, 2025
Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short-film diretto dai registi De Candia e Chieco

Backstage de La nostra ultima estate

Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short film diretto dai registi De Candia e Chieco.

Si sono concluse le riprese dello short film “La nostra ultima estate”, firmato dai giovani registi Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco.

Le riprese si sono svolte in diverse località della Puglia, scenari scelti per valorizzare paesaggi e atmosfere che diventano parte integrante della narrazione. Il progetto ha ottenuto il patrocinio gratuito dei comuni di Bisceglie e Trani.

La storia racconta amori giovanili, amicizie e percorsi di crescita personale, intrecciando emozioni e legami generazionali. Al centro c’è anche la scoperta di sé e del proprio posto nel mondo, un viaggio interiore che accompagna i protagonisti mentre affrontano sogni, contrasti e desideri tipici di una generazione in cerca di identità.

Nel cast figurano Riccardo Ubertini (nel ruolo di Tommaso), lo stesso Giuseppe De Candia (nei panni di Alex), Michele Lattanzio, Manuela Boccanera, Flavio Bocola, Claudio Totino e Claudia Tatulli. A supporto della produzione, una troupe tecnica composta da professionisti provenienti sia dalla Puglia che da Roma.

La data d’uscita è prevista nell’estate del 2026.

