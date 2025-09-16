16 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Calcinacci abbandonati in Piazza Santa Maria a Cerveteri: responsabile individuato dalle telecamere di video sorveglianza

0
66
l'occhio delle telecamere non perdona

Si riceve e si pubblica

“Nella giornata di ieri sui social è stata pubblicata un’immagine che non fa bene a Cerveteri: in Piazza Santa Maria, proprio davanti Castello Ruspoli, a due passi dal Museo Nazionale Caerite, qualcuno aveva ben pensato di abbandonare calcinacci all’interno di una aiuola. Un gesto sconsiderato, purtroppo non nuovi in tante parti del nostro territorio. Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, la nostra Polizia Locale ha provveduto a visionare le telecamere di video sorveglianza presenti, individuando il responsabile che sarà sanzionato e punito secondo quanto previsto dalla legge”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Un atto incivile, barbaro, vergognoso. Un gesto fatto nel cuore del nostro Centro Storico, che ha offerto un’immagine brutta della nostra città purtroppo a tantissime persone che hanno visto la foto sui social. Il responsabile è stato individuato dalle nostre telecamere di video sorveglianza e convocato in ufficio dalla Comandante della nostra Polizia Locale Cinzia Luchetti. Chiaramente verrà perseguito secondo legge, per abbandono di rifiuti”.

“L’area è stata ripulita immediatamente – conclude il Sindaco – ma la ferita per un nuovo, ingiustificabile e vergognoso sfregio al nostro territorio rimane. Non potremo mai sperare in una città migliore fino a che anche un singolo cittadino, compirà gesti simili”.

Commenta l’episodio anche Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, che aggiunge: “Un episodio inqualificabile che danneggia non soltanto l’immagine di Piazza Santa Maria ma quella di tutta una città che ogni giorno si impegna per fare una corretta raccolta differenziata, rispettando i giorni e le modalità di conferimento dei rifiuti ed utilizzando i servizi messi a disposizione. Bene il lavoro della nostra Polizia Locale che ha immediatamente visionato le telecamere portandoci ad individuare il Responsabile: continueremo a perseguire ogni atto di abbandono di rifiuti nel nostro territorio. Lo dobbiamo fare per Cerveteri e per tutti i cittadini rispettosi delle regole”.

Articolo precedente
presentazione ufficiale dell’edizione 2025 del WORLD TOURISM EVENT
Articolo successivo
convocazione conferenza stampa urgente a Civitavecchia

Ultimi articoli

Primo piano

Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, le parole del Sindaco Gualtieri

Primo piano

Tour Mondiale Vespucci: ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro

Internazionale

NON PIÙ LA BANALITÀ DEL MALE MA IL BARATRO DELLA DISUMANITÀ E DELL’INDIFFERENZA: GAZA BRUCIA 

Eventi

“Uomini e Donne di pace in tempo di guerra”: musica, teatro, poesia e proiezioni al Granarone a Cerveteri per Emergency

Internazionale

Un appello da Ramallah: “16 e 23 settembre sciopero della fame globale contro il genocidio e la deportazione

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it