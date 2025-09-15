Salviamo una vita – Corso BLSD – L’ASL RM4 ed il Lions Club di Bracciano Anguillara Monti Sabatini insieme per il territorio

Si riceve e si pubblica

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Bracciano è stato presentato il corso BLSD adulto e pediatrico accreditato 118, promosso dalla ASL RM4 e svolto dal Centro di Formazione “Sguicciarini Rescue” con il patrocinio del Comune di Bracciano ed il sostegno del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini.

“Tutti possiamo salvare una vita” . Con questa convinzione il Lions International da tempo promuove il progetto “ Viva Sofia” volto a diffondere la necessità di incrementare la conoscenza delle manovre di disostruzione delle vie respiratorie e la rianimazione cardio polmonare di base per garantire la circolazione e l’affluenza di sangue ossigenato al cervello .

In questo contesto il Lions Club di Bracciano Anguillara Sabazia e Monti Sabatini ha voluto sostenere il corso BLSD Adulti e pediatrico che si svolgerà , a vantaggio degli studenti del terzo anno della sede Braccianese della facoltà di infermieristica e fisioterapia dell’Università La Sapienza. Il corso che si sviluppa tra una parte teorica ed una prettamente pratica consente di sviluppare la capacitá d’intervenire in situazioni di emergenza con manovre che spesso posso salvare una vita .