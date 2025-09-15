15 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Salviamo una vita – Corso BLSD – L’ASL RM4 ed il Lions Club di Bracciano Anguillara Monti Sabatini insieme per il territorio

0
155
Corso BLSD organizzato dai Lions e ASL RM

Si riceve e si pubblica

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Bracciano è stato presentato il corso BLSD adulto e pediatrico accreditato 118, promosso dalla ASL RM4 e svolto dal Centro di Formazione “Sguicciarini Rescue” con il patrocinio del Comune di Bracciano ed il sostegno del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini.

“Tutti possiamo salvare una vita” . Con questa convinzione il Lions International da tempo promuove il progetto “ Viva Sofia” volto a diffondere la necessità di incrementare la conoscenza delle manovre di disostruzione delle vie respiratorie e la rianimazione cardio polmonare di base per garantire la circolazione e l’affluenza di sangue ossigenato al cervello .

In questo contesto il Lions Club di Bracciano Anguillara Sabazia e Monti Sabatini ha voluto sostenere il corso BLSD Adulti e pediatrico che si svolgerà , a vantaggio degli studenti del terzo anno della sede Braccianese della facoltà di infermieristica e fisioterapia dell’Università La Sapienza. Il corso che si sviluppa tra una parte teorica ed una prettamente pratica consente di sviluppare la capacitá d’intervenire in situazioni di emergenza con manovre che spesso posso salvare una vita .

Articolo precedente
FESTIVAL NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE
Articolo successivo
Prima edizione di Forcult Cypher a Civitavecchia

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it