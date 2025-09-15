Municipio XV. Da domani al via gli interventi stradali su Via di Santa Cornelia

“Inizieranno domani, 16 settembre, i lavori di ripristino del manto stradale di Via di Santa Cornelia, nel tratto compreso tra lo svincolo di Via Cassia Veientana /Castel de’ Ceveri e il confine del Comune di Roma.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, fino al 23 settembre è prevista la chiusura del tratto di strada dalle 8.30 alle 16.30 con divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, tra la rampa per Via Cassia Veientana/Castel de’ Ceveri fino all’altezza di Via Monti della Selvotta.

Gli interventi di ripristino del manto stradale si sono resi possibili dopo un grande lavoro che il Municipio XV ha portato avanti con l’Ente Regionale Parco di Veio, la Sovrintendenza e il Dipartimento Ambiente sulle numerose alberature presenti – alcune delle quali negli anni passati cedendo hanno costretto a ripetute chiusure stradali improvvise – sottoposte a valutazioni, prove di trazione e certificazioni.

La sistemazione di via di Santa Cornelia è un intervento atteso da anni dal territorio, dai cittadini e dai Comuni limitrofi, per cui chiediamo la massima collaborazione nei giorni di chiusura della strada da parte della cittadinanza.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.