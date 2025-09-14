CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO “TOUR MONDIALE VESPUCCI E VILLAGGIO ITALIA 2023 – 2025”

Si riceve e si pubblica

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE – ORE 11.00 ROMA presso TEMPIO DI VENERE – PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

(Ingresso Arco di Tito – Via Sacra; fermata metro B Colosseo)

Intervengono:

Guido Crosetto Ministro della Difesa

Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità

Alfredo Mantovano Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Valentino Valentini Viceministro delle Imprese e del Made in Italy

Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.

Simone Mazzarelli Amministratore Delegato di Ninetynine

Manfredi Ricca Global Chief Strategy Officer Interbrand

Tullio Buccellato Economista – Centro Studi Confindustria

Modera il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini

Si svolgerà lunedì 15 settembre alle ore 11.00 presso il Tempio di Venere – Parco Archeologico del Colosseo – la conferenza stampa di presentazione dei risultati del “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025”, un progetto tutto italiano, mai realizzato prima e unico al mondo che, come anticipato a giugno del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha coinvolto oltre 1,2 milioni di visitatori complessivi tra 5 continenti, 33 Paesi e 53 porti di cui 20 nel Mar Mediterraneo.

Un viaggio di quasi 50.000 miglia nautiche (oltre due volte la circonferenza terrestre), iniziato a Genova il 1° luglio 2023 e conclusosi nel capoluogo ligure il 10 giugno del 2025 in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina Militare.

L’epico viaggio di Nave Amerigo Vespucci è stato accompagnato dal Villaggio Italia, mini expo itinerante pluriennale che ha promosso e raccontato le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato; e dal Villaggio IN Italia, un luogo di racconto che nel corso del Tour Mediterraneo, ha reso partecipi tutti gli italiani dell’esperienza vissuta da Nave Amerigo Vespucci nel mondo.

L’iniziativa del Tour Mondiale Vespucci e del Villaggio Italia è nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ed è stata sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

La conferenza stampa prevede due momenti: un primo panel dedicato all’impatto del Tour Mondiale Vespucci con una panoramica sui progetti futuri; a seguire un secondo panel che analizzerà più nel dettaglio il “Fenomeno Vespucci” come nuovo modello di marketing trasversale per il Paese.

