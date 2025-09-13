PRIMO GIORNO DI SCUOLA E MENSE PIU’ BELLE E SOSTENIBILI A BRACCIANO

Si riceve e si pubblica
Ieri abbiamo dato il via al 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 con una giornata speciale all’𝗜𝗖 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼: un momento sempre emozionante per tutta la 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮.
Insieme all’𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗥𝗶𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗕𝗼𝗿𝘇𝗲𝘁𝘁𝗶, abbiamo salutato le bambine e i bambini della 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 e i ragazzi e le ragazze della 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮, augurando a tutte e tutti un anno scolastico da parte dell’amministrazione comunale, pieno 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮, 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗶𝘇𝗶𝗲, 𝗲𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 e 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮.
Poi, con l’𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗚𝘂𝗶𝘁𝗮𝗿𝗿𝗶𝗻𝗶, abbiamo visitato la 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮, recentemente oggetto di 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 che l’hanno resa più:
𝗔𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗦𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮, 𝗦𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲
𝗘𝗰𝗰𝗼 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼:
𝗦𝘁𝗼𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 per ridurre l’uso della plastica
𝗟𝗮𝘃𝗮𝘀𝘁𝗼𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗮 e attrezzature rinnovate
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗻𝗼𝗮𝘀𝘀𝗼𝗿𝗯𝗲𝗻𝘁𝗶
𝗧𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗲𝘁𝗶 e installazione di 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶
A breve in arrivo i 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗮𝗿𝗿𝗲𝗱𝗶
Inoltre, nel plesso 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗼 𝗧𝗶𝘁𝘁𝗼𝗻𝗶, è stato completato il 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱’𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲 per prevenire i furti registrati negli anni scorsi.
Un 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 a tutte e tutti coloro che hanno lavorato con impegno per garantire 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶. Perché il 𝗯𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 passa anche da qui.
Un ringraziamento a Bioristoro per la proficua collaborazione.
Ci rivediamo il 𝟭𝟱 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 per l’apertura del plesso di 𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗟𝗲𝗰𝗰𝗶… e vi anticipo che presto arriverà una bella 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ da condividere con voi!