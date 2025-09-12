Sinistra Italiana-AVS alle elezioni amministrative 2026 ad Anguillara

Le prossime elezioni comunali vengono dopo un quinquennio di governo della destra incapace di affrontare le priorità della città e avviare cambiamenti sostanziali e duraturi, disperdendo in un insieme di iniziative di corto respiro la grandissima opportunità offerta dai finanziamenti europei (PNRR).

Sinistra italiana è nata per costruire e rafforzare un partito che considera la riconversione ecologica la chiave di uno sviluppo ancorato alla affermazione dei diritti sociali e ambientali, e allo stesso tempo contribuire alla costruzione un’alternativa culturale e politica ai governi e alle amministrazioni di centro destra.

Per questo parteciperemo – nelle forme che decideremo, con il simbolo di AVS – alle prossime elezioni comunali, per costruire insieme a tutte le realtà progressiste un grande progetto di rilancio della nostra città, con il coraggio dell’innovazione e della partecipazione e con l’obiettivo della sostenibilità, qualità ed efficienza.

Occorre che si operi collegialmente organizzando da settembre incontri con la cittadinanza per la costruzione di un programma condiviso, nella consapevolezza che la destra non si batte puntando sulla somma dei consensi (presunti) dei vari soggetti, ma dando speranza specialmente a chi ha perso la fiducia e non va a votare: guardiamo all’elettorato “di sinistra”, il più deluso da anni e decenni di involuzione del “mondo progressista”, sempre più spostato su posizioni liberiste e di predominio del privato sul pubblico.

Andremo agli incontri con grande apertura, pronti all’ascolto ma anche a illustrare le nostre idee, proponendo alcuni temi:

1) PNRR: bilancio sui finanziamenti assegnati al comune di Anguillara, sul loro impiego ed attuazione dei progetti approvati.

2) Trasparenza e partecipazione: comitati di quartiere, consultazioni dei cittadini, ecc..

3) Gestione del territorio: analisi critica su attuazione del piano regolatore, limitazione del consumo di suolo, viabilità e parcheggi, verde pubblico; va bocciato attuale progetto PUA (Piano di Utilizzo degli Arenili) e completamente riprogettato, insieme alla gestione di tutto il litorale; riqualificazione dell’anguillarese.

4) Ambiente e energia: contenzioso su gestione privatistica di ACEA e ruolo del Comune di Roma, uso razionale dell’acqua; investimenti “produttivi” per rinnovabili ed efficienza energetica, Comunità Energetiche Rinnovabili; sito rifiuti nucleari nella Tuscia; tariffa puntuale sui rifiuti, sostegno al compostaggio domestico e di comunità, riduzione e riciclo.

5) Politiche sociali e diritti: adeguare imposte comunali alla dichiarazione ISEE; progetti di formazione generale, linguistica e istituzionale; strumenti di sostegno e incentivo allo studio, estesi agli extracomunitari.

6) Economia e lavoro: contrasto al lavoro nero e sotto-pagato; turismo di qualità e non saltuario, sinergie con l’area provinciale di Roma; iniziative per attività produttive nel campo agricolo, turistico, artigianale, culturale.

7) Cultura: utilizzo struttura ex consorzio e teatro scuola media S. Francesco, potenziamento dell’orario di apertura della biblioteca comunale, ruolo e rapporti con la proloco.

8) Giovani: dare loro voce [papa Francesco “se vuoi aiutare i giovani ascoltali”] e strumenti di partecipazione; creare punti di aggregazione, anche con l’apertura pomeridiana dei locali scolastici.

9) Città metropolitana, e rapporto con Roma.