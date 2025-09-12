12 Settembre, 2025
riceviamo e pubblichiamo:

Martedì 16 settembre alle ore 11.00, a Palazzo Valentini – via IV Novembre 119/a (Sala David Sassoli) si terrà la Conferenza stampa di presentazione del VII Raduno Mondiale Moto Guzzi Sport 15.
Interverranno:
Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale e Consigliere metropolitano
Valeria Baglio, Consigliera Roma Capitale
Alberto Scuro, Presidente ASI
Paolo Rossi, Responsabile Clan del Volano
Fabrizio Consoli, Presidente Scuderia Romana La Tartaruga
L’evento: 
 Dal 19 al 21 settembre 2025, la città di Roma, cuore pulsante della storia e della cultura italiana, ospiterà il VII Raduno Mondiale dedicato alla Sport 15. Un’occasione unica per celebrare un mito su due ruote, un simbolo di eleganza e prestazioni che ha segnato un’epoca. Circa 150 esemplari di Sport 15 attraverseranno le strade della Città Eterna,  respirando l’atmosfera magica di una città che non smette mai di stupire.
Il raduno, organizzato dal Clan del Volano in collaborazione con la Scuderia Romana la Tartaruga, non sarà solo un’occasione per ammirare da vicino le Moto Guzzi, ma anche un’opportunità per condividere la passione con altri Guzzisti provenienti da tutto il mondo. Tre giorni di amicizia, di racconti di viaggio, di consigli tecnici e di puro divertimento.
Contatti:
