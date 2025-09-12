Corso di formazione micologica 2025 con lezioni online e uscita in campo a Canale Monterano

Vivere Canale Monterano APS , per il QUINTO ANNO CONSECUTIVO, organizza un corso per il riconoscimento e la raccolta micologica
In 3 lezioni in modalità online + una giornata in campo in compagnia di un Micologo/Dottore Forestale studieremo nella teoria i funghi e li vedremo da vicino nel loro habitat naturale grazie all’uscita in campo all’interno dei percorsi ufficiali della Riserva Naturale Regionale Monterano.
Il corso è obbligatorio per il rilascio dell’attestato di partecipazione valido per la raccolta dei funghi epigei nella Regione Lazio
Il corso è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Canale Monterano e della Riserva Naturale Regionale Monterano , ed è così strutturato:
1° lezione; sabato 4 ottobre dalle 18:00 alle 20:00, online
2° lezione; domenica 5 ottobre dalle 9:00 alle 17:00, lezione per l’identificazione micologica in campo;
3° lezione; venerdì 10 ottobre dalle 18:00 alle 20:00, online
4° lezione; sabato 11 ottobre dalle 18:00 alle 20:00, online
L’uscita si svolgerà presso i percorsi ufficiali della Riserva Naturale Regionale Monterano, a Canale Monterano (RM).
Affrettati a prenotare al numero 333 204 3886 o via mail viverecanalemonterano@gmail.com, il gruppo si sta formando e i posti sono limitati!!!
il pagamento del corso è anticipato, Si prega quindi per completare l’iscrizione di effettuare il saldo della quota a:
Nome: Vivere Canale Monterano A.p.s.
IBAN: IT62T0832738960000000030788
Causale: corso micologico
Buona giornata
Lo staff di Vivere Canale Monterano APS