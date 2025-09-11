𝐍𝐨𝐧 𝐯𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 “𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞”.

Si riceve e si pubblica
Lo sapete già.
Lo vivete ogni giorno, tra 𝘇𝗮𝗶𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝗽𝗲𝘀𝗮𝗻𝘁𝗶, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿𝗲, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗿𝗶𝘀𝗮𝘁𝗲, 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗶𝘇𝗶𝗲 che cambiano la vita.
Ma oggi voglio dirvi questo: 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢.
• A chi entra in prima con 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐝𝐨 𝐢𝐧 𝐠𝐨𝐥𝐚.
• A chi affronta l’ultimo anno con 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 sul futuro.
• A chi 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, anche quando è stanco.
• A chi 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐛𝐚 e a chi 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚.
• A chi accompagna 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 e a chi li aspetta 𝐚𝐥𝐥’𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚.
𝐍𝐨𝐢 𝐜𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨.
Come 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨, e come Amministrazione, vi auguro un anno
𝐯𝐢𝐯𝐨, 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨, 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐬𝐨.
Un anno di 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨, di 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞, di 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢 𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐞.
Un anno di 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚, per tutti e tutte.
𝐍𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨.
𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟔 da parte mia e di tutta l’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞.
Ci troverete sempre 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐯𝐨𝐢, dove serve.