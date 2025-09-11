11 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

𝐍𝐨𝐧 𝐯𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 “𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞”.

0
59
messaggio del sindaco Crocicchi agli studenti

Si riceve e si pubblica

Lo sapete già.
Lo vivete ogni giorno, tra 𝘇𝗮𝗶𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝗽𝗲𝘀𝗮𝗻𝘁𝗶, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿𝗲, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗿𝗶𝘀𝗮𝘁𝗲, 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗶𝘇𝗶𝗲 che cambiano la vita.
Ma oggi voglio dirvi questo: 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢.
• A chi entra in prima con 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐝𝐨 𝐢𝐧 𝐠𝐨𝐥𝐚.
• A chi affronta l’ultimo anno con 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 sul futuro.
• A chi 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, anche quando è stanco.
• A chi 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐛𝐚 e a chi 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚.
• A chi accompagna 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 e a chi li aspetta 𝐚𝐥𝐥’𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚.
𝐍𝐨𝐢 𝐜𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨.
Come 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨, e come Amministrazione, vi auguro un anno
𝐯𝐢𝐯𝐨, 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨, 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐬𝐨.
Un anno di 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨, di 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞, di 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢 𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐞.
Un anno di 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚, per tutti e tutte.
𝐍𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨.
 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟔 da parte mia e di tutta l’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞.
Ci troverete sempre 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐯𝐨𝐢, dove serve.
Articolo precedente
Aperte le prenotazioni per la  Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2025
Articolo successivo
MUSEO FESTIVAL al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia dal 19 al 28 settembre 2025

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it