10 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

In arrivo un bando che prevede il finanziamento a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni

0
62
L'assessore Feduzi del Comune di ladispoli

Si riceve e si pubblica 

L’amministrazione comunale informa che a breve sarà aperto un bando che prevede il finanziamento a fondo perduto in sostegno a persone fisiche e microimprese per l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

“Il bando – spiega Alessandra Feduzi, Assessore alle Politiche europee del Comune di Ladispoli – regola gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e microimprese. L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell’aria.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo).

Tipologia di interventi ammissibili L’incentivo sarà riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1); alle microimprese, per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2). Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5”.

La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 597.000.000,00.

L’incentivo sarà riconosciuto nella seguente misura:

alle persone fisiche sarà concesso un contributo di € 9.000,00 o € 11.000,00 in base al valore ISEE; 

alle microimprese sarà concesso un contributo fino a un massimo di € 20.000,00 per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.  Nei prossimi giorni seguiranno maggiori dettagli.

Articolo precedente
Lavori di manutenzione e nuovi progetti per le scuole di Civitavecchia
Articolo successivo
Il Comune di Ladispoli non prenderà più in considerazione richieste o trasmissioni di copie di documenti personali contenenti dati “sensibili” inviate tramite semplici e-mail non certificate.

Ultimi articoli

Territorio

Scuola

Inizio del nuovo anno scolastico, gli auguri del sindaco Sposetti e dell’assessora Corridoni

Scuola

Prima campanella a Cerveteri, il Sindaco agli studenti: “Vivete la scuola non solo come un dovere, ma come opportunità di crescita, scoperta e sviluppo”

Territorio

Il Comune di Ladispoli non prenderà più in considerazione richieste o trasmissioni di copie di documenti personali contenenti dati “sensibili” inviate tramite semplici e-mail...

Territorio

Lavori di manutenzione e nuovi progetti per le scuole di Civitavecchia

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it