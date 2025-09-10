In arrivo un bando che prevede il finanziamento a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni

Si riceve e si pubblica

L’amministrazione comunale informa che a breve sarà aperto un bando che prevede il finanziamento a fondo perduto in sostegno a persone fisiche e microimprese per l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

“Il bando – spiega Alessandra Feduzi, Assessore alle Politiche europee del Comune di Ladispoli – regola gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e microimprese. L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell’aria.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo).

Tipologia di interventi ammissibili L’incentivo sarà riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1); alle microimprese, per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali (categorie N1 e N2). Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5”.

La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 597.000.000,00.

L’incentivo sarà riconosciuto nella seguente misura:

alle persone fisiche sarà concesso un contributo di € 9.000,00 o € 11.000,00 in base al valore ISEE;

alle microimprese sarà concesso un contributo fino a un massimo di € 20.000,00 per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”. Nei prossimi giorni seguiranno maggiori dettagli.