Il Comune di Ladispoli non prenderà più in considerazione richieste o trasmissioni di copie di documenti personali contenenti dati “sensibili” inviate tramite semplici e-mail non certificate.

Si riceve e si pubblica

L’Amministrazione informa che. ai sensi del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e il Regolamento UE 2016/679 – GDPR),con l’obiettivo di garantire la corretta applicazione dei principi di Amministrazione Trasparente e di tutela dei dati personali degli utenti, il Comune di Ladispoli non prenderà più in considerazione richieste o trasmissioni di copie di documenti personali e/o informazioni contenenti dati “sensibili” inviate tramite semplici e-mail non certificate. Per tali comunicazioni l’utenza è pregata di inviare la documentazione tramite: • PEC, ove possibile, al dominio PEC istituzionale del Comune di Ladispoli comunediladispoli@certificazioneposta.it; • Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Ladispoli – Ufficio Tributi – piazza Falcone 1 – 00055 Ladispoli (RM) • Recandosi presso gli sportelli competenti degli uffici comunali, previo appuntamento, prenotabile direttamente sul portale istituzionale https://www.comune.ladispoli.rm.it/prenotazione-appuntamento#/, o contattando l’URP al numero 06992311 o 800513128. La misura è necessaria per ridurre i rischi di perdita o accesso non autorizzato alle informazioni e per assicurare il rispetto della normativa vigente. Per informazioni sulla procedura di invio via PEC o per fissare un appuntamento, contattare gli uffici comunali attraverso i canali ufficiali disponibili sul sito istituzionale. Grazie per la collaborazione. Il Comune di Ladispoli — Ufficio Finanziario Tributi.
