10 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Turismo e Angullara Sabazia. Parlano l’assessore al turismo Christian Calabrese e la Pro Loco

0
365

“L’estate sta finendo”, cantava una famosa canzone dei Righeira, siamo ad agosto inoltrato e ad Anguillara Sabazia sono successe molte cose dagli eventi serali che hanno allietato e coinvolto il paese alle opere che sono state fatte per migliorare la stagione turistica a turisti e cittadini. Tutto questo lo racconta all’Agone l’assessore al turismo Christian Calabrese che illustra come si sia evoluto il nostro turismo strutturale con ad esempio con la riqualificazione del lungo lago delle muse dove è stata fatta una pavimentazione nuova, una pista ciclopedonale e l’illuminazione. Il prolungamento di via del molo fino al giardino dei pescatori, fino alla riqualificazione di Largo dello zodiaco insieme alla riqualificazione dell’ex consorzio da tempo adibito a parcheggio con un’area giochi completa di illuminazione che grazie alla frequenza di giovani ha allontanato il degrado precedente. Sono previsti anche due patti di amicizia con due paesi stranieri: uno con il paese tedesco di Xanten molto simile come struttura ad Anguillara Sabazia contando anch’esso di un lago e di circa 20,000 abitanti e grazie al fatto che abbiamo in comune l’anguilla, con un paese del Giappone. Ricordiamo però ai nostri lettori che l’estate non è ancora finita e ad attenderci ci sarà la festa di settembre di sabato 13 e domenica 14 con previsti grandi ospiti, per il sabato Max Giusti e per la domenica Amedeo Minghi , ma molti sono stati gli eventi in questa stagione e ce li riassume il vice presidente della pro loco Leonardo Capomasi che ricorda i dj set serali, la cena solidale , e la rassegna del cinema sotto le stelle e ci racconta inoltre di un miglioramento avuto dalla pro loco in termini di comunicazione quali la creazione del nuovo sito www.prolocoanguillarasabazia.com per ora visitabile con le informazioni principali ma che si spera diventi punto di riferimento per turisti e cittadini per scoprire luoghi, dove andare e cosa fare ad Anguillara Sabazia.

Ilaria Morodei

Articolo precedente
La parola al Vicesindaco e Assessore al Turismo di Trevignano Romano, Luca Galloni
Articolo successivo
CORTEO DI CANOE AD ANGUILLARA PER SOSTEGNO SIMBOLICO ALLA FLOTTIGLIA DI SOSTEGNO A GAZA

Ultimi articoli

Territorio

Scuola

Inizio del nuovo anno scolastico, gli auguri del sindaco Sposetti e dell’assessora Corridoni

Scuola

Prima campanella a Cerveteri, il Sindaco agli studenti: “Vivete la scuola non solo come un dovere, ma come opportunità di crescita, scoperta e sviluppo”

Territorio

Il Comune di Ladispoli non prenderà più in considerazione richieste o trasmissioni di copie di documenti personali contenenti dati “sensibili” inviate tramite semplici e-mail...

Territorio

In arrivo un bando che prevede il finanziamento a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it