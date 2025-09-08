Turismo e Angullara Sabazia. Parlano l’assessore al turismo Christian Calabrese e la Pro Loco

“L’estate sta finendo”, cantava una famosa canzone dei Righeira, siamo ad agosto inoltrato e ad Anguillara Sabazia sono successe molte cose dagli eventi serali che hanno allietato e coinvolto il paese alle opere che sono state fatte per migliorare la stagione turistica a turisti e cittadini. Tutto questo lo racconta all’Agone l’assessore al turismo Christian Calabrese che illustra come si sia evoluto il nostro turismo strutturale con ad esempio con la riqualificazione del lungo lago delle muse dove è stata fatta una pavimentazione nuova, una pista ciclopedonale e l’illuminazione. Il prolungamento di via del molo fino al giardino dei pescatori, fino alla riqualificazione di Largo dello zodiaco insieme alla riqualificazione dell’ex consorzio da tempo adibito a parcheggio con un’area giochi completa di illuminazione che grazie alla frequenza di giovani ha allontanato il degrado precedente. Sono previsti anche due patti di amicizia con due paesi stranieri: uno con il paese tedesco di Xanten molto simile come struttura ad Anguillara Sabazia contando anch’esso di un lago e di circa 20,000 abitanti e grazie al fatto che abbiamo in comune l’anguilla, con un paese del Giappone. Ricordiamo però ai nostri lettori che l’estate non è ancora finita e ad attenderci ci sarà la festa di settembre di sabato 13 e domenica 14 con previsti grandi ospiti, per il sabato Max Giusti e per la domenica Amedeo Minghi , ma molti sono stati gli eventi in questa stagione e ce li riassume il vice presidente della pro loco Leonardo Capomasi che ricorda i dj set serali, la cena solidale , e la rassegna del cinema sotto le stelle e ci racconta inoltre di un miglioramento avuto dalla pro loco in termini di comunicazione quali la creazione del nuovo sito www.prolocoanguillarasabazia.com per ora visitabile con le informazioni principali ma che si spera diventi punto di riferimento per turisti e cittadini per scoprire luoghi, dove andare e cosa fare ad Anguillara Sabazia.

Ilaria Morodei