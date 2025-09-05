Tarquinia festeggia il successo del Divino Etrusco. Due fine settimana di enogastronomia, arte e cultura che hanno conquistato la città

Si riceve e si pubblica

Si chiude con un bilancio molto positivo l’edizione 2025 del

Divino Etrusco, che ha registrato una crescita significativa di presenze, confermandosi come

una delle vetrine più prestigiose di promozione per Tarquinia, i suoi vini e il suo territorio.

Per due fine settimana il centro storico si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo

aperto, capace di unire vino, gusto, arte e cultura. Degustazioni, spettacoli, concerti e visite

guidate

hanno

animato

le

vie

e

le

piazze,

valorizzando

l’identità

etrusca

e

il

ricchissimo

patrimonio architettonico della città. Cuore pulsante della rassegna è stato palazzo Vitelleschi,

grazie alla preziosa collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, nella figura

del direttore Vincenzo Bellelli. “Il Divino Etrusco non è solo una festa del vino, ma un progetto

di

valorizzazione

turistica

e

culturale

che

cresce

di

anno

in

anno

–

sottolinea

il

sindaco

Francesco Sposetti –. I numeri confermano la bontà del percorso intrapreso e la capacità di

Tarquinia di proporsi come meta attrattiva e accogliente”.

Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco Tarquinia, che ha supportato l’Amministrazione

comunale nella realizzazione dell’evento; ai volontari dell’Aeopc e della Croce Rossa Italiana;

alla Polizia locale e alle forze dell’ordine, che hanno garantito lo svolgimento in piena sicurezza

della rassegna; al gruppo di lavoro dedicato, che con passione e professionalità ha seguito tutti

gli aspetti organizzativi dell’iniziativa; ai sommelier della Fisar Tuscia Viterbese, che hanno

accompagnato gli appassionati del vino alla scoperta delle cantine della Dodecapoli etrusca e

della Sardegna, novità di questa edizione. Determinante anche il contributo della squadra di

giovani impegnata nella complessa gestione dei rifornimenti di vino e di ghiaccio agli stand,

delle attività commerciali e dell’associazione Viva Tarquinia.

Con

la

chiusura

di

questa

edizione,

il

Divino

Etrusco

si

conferma

un

appuntamento

di

riferimento per la promozione turistica e culturale, proiettato già verso nuove sfide. “Nel 2026

la manifestazione compirà vent’anni – conclude il sindaco Sposetti –. Lavoreremo per proporre

un programma ancora più ricco, con accorgimenti e novità capaci di migliorare ulteriormente

l’esperienza di visitatori e cittadini”. Il Divino Etrusco 2025 è stato organizzato in collaborazione

con l’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, con il contributo della Regione Lazio e il

patrocinio di Provincia di Viterbo, Camera di Commercio Rieti-Viterbo e Ministero della Cultura –

Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.