BRACCIANO, TORNA L’AULA STUDIO AL CENTRO CIVICO

Si riceve e si pubblica

Con la fine delle vacanze e l’inizio del nuovo anno scolastico e accademico torna a Bracciano l’iniziativa organizzata dalla consulta comunale dei giovani: l’aula studio al centro civico di bracciano nuova.

Un progetto iniziato lo scorso maggio e che ha visto l’apertura di un’aula studio totalmente gratuita all’interno del centro civico di bracciano nuova, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio di aggregazione sul territorio.

Le aperture torneranno anche durante il mese di settembre, il Sabato dalle ore 15 alle ore 19 e la Domenica dalle ore 11 alle ore 18, in Traversa Paolo Borsellino, 

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

