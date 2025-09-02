2 Settembre, 2025
Notte donna a Bracciano

Una serata dedicata alle donne, alla loro raffinata sensibilità e bellezza, ma anche alla loro straordinaria forza, intuito e resilienza.

Eventi sociali, culturali e musicali a Bracciano per Notte Donna, la manifestazione si svolgerà sabato 6 settembre a partire dalle 18.00. Nel centro storico, infatti, prenderà il via la tredicesima edizione di una festa che mette al centro l’universo femminile. L’Associazione Commercianti, in collaborazione con il comune e le varie associazioni di Bracciano, celebra una notte carica di entusiasmo e messaggi dedicati alla donna, con i progetti ” C’è ancora domani” , in favore delle donne in difficoltà. La festa sarà animata da stand gastronomici, spettacoli e moda. Il clou alle ore 21,00 con la sfilata di abiti e il progetto ” Il regno delle bambole curate. ” Ci saranno tante iniziative, dai negozi aperti ai mercatini, Bracciano sarà viva e bella, così come lo è sempre – ha spiegato Beatrice Dominici presidente dell’Associazione Commercianti- . Puntiamo a una festa che faccia sentire la donna importante, con testimonianze , storie e soluzioni per difendere chi è colpita da violenze. Ma ci saranno avvenimenti ludici, con il centro storico che si accenderà tra lo splendore del castello e i suoi scorci meravigliosi”

Beatrice Dominici, presidente dell’associazione commercianti

sfilata di moda per notte donna

Da non perdere la suggestiva esibizione artistica LIVE ART PERFORMANCE, dell’artista Roberto Di Costanzo presso il suo studio d’arte con lo sfondo dello storico castello.

Sabato 6 Settembre ore 21.00 Piazza IV Novembre, Bracciano nel contesto di Notte Donna

 

