All’eremo della SS. Trinità ad Allumiere un evento dedicato a S. Agostino d’Ippona per la regia di Agostino De Angelis

Si riceve e si pubblica

L’Associazione Culturale ArchéoTheatron nell’ambito del cartellone IncontrArte 2025 promosso dal Comune di Allumiere, ha realizzato mercoledì 27 agosto scorso la rappresentazione teatrale multimediale “Sant’Agostino d’Ippona: da Peccatore a Santo” per la regia e adattamento di Agostino De Angelis.

L’evento, a tema culturale e religioso, inserito tra gli appuntamenti estivi del Comune, si è svolto presso l’Eremo della SS. Trinità, dove peraltro la storia narra che vi soggiornò il Santo prima di tornare in Africa e dove è accertata la presenza di S. Agostino sul territorio di Allumiere e di Centumcellae (Civitavecchia) poiché era solito fare lunghe passeggiate fino al mare per ristorare il corpo e la mente e dove ebbe l’apparizione di un Angelo nelle vesti di un fanciullo.

L’evento, proposto dal regista, è stato interamente dedicato a S. Agostino d’Ippona, con una messa in scena che ha fatto emergere una traccia sottile che indaga, “la storia dell’uomo Agostino, quale padre, dottore e Santo della Chiesa Cattolica, il Doctor Gratiae considerato il maggiore rappresentante della patristica occidentale.

In scena con lo stesso De Angelis che ha raccontato la vita e storia del Santo, il suggestivo accompagnamento musicale al pianoforte del M° Rosalba Lapresentazione con il canto del tenore Fabio Andreotti, le intense letture degli interpreti Riccardo Frontoni, Eleonora Pini, Riccardo Dominici, Stefano Ercolani, Simona Gennaretti, Luisa De Antoniis, Marta Soracco, Alessandra Ercolani, Filippo Soracco e Giammarco De Antoniis, la gradita presenza del coro parrocchiale di La Bianca, diretto da Gabriele Appetecchi e le suggestioni visive di immagini e filmati.

Il numeroso pubblico presente, così come il sindaco Luigi Landi, hanno apprezzato l’adattamento proposto dal regista, che ha saputo evidenziare un ritratto vivo di Sant’Agostino, in uno dei luoghi simbolo del territorio allumierasco. L’evento era inserito inoltre nel progetto nazionale ideato dallo stesso regista dal titolo: “I Sentieri dell’Anima”, II Edizione con il patrocinio della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Organizzazione ArcheoTheatron con Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, project manager Desirée Arlotta.

Le foto allegate di seguito, sono state scattate dal fotografo Claudio Sanfilippo