Daniela Gasperini, nuova coordinatrice Noi Moderati Anguillara

Si riceve e si pubblica

Cara Daniela è da tanto che sei impegnata in politica, perché la scelta del partito di Maurizio Lupi?

Ho scelto il partito di Maurizio Lupi perché è un partito nuovo, liberale e popolare all’interno del centro destra che rappresenta l’allargamento del centro destra e una maggiore sensibilità sui valori della dottrina sociale della chiesa e del solidarismo liberale. La scelta è per costruire un partito nuovo all’interno della storica coalizione di centro destra non sottraendo nulla ma aggiungendo esperienze e storie che possano narrare una novità nel panorama politico nazionale.

Come è avvenuto il suo ingresso in Noi Moderati e quali sono le motivazioni che l’hanno spinta?

Hanno influito la mia lunga esperienza politica e i rapporti personali che ho con alcuni esponenti del partito di Noi Moderati. Sicuramente è un nuovo inizio, quindi viene fatto con la fiducia nei confronti di queste persone e soprattutto nella consapevolezza della grande professionalità che loro hanno deciso di immettere nella politica provinciale e regionale. Tra le motivazioni più importanti la presenza di due amici come il segretario provinciale Paolo Toppi e il segretario regionale Marco Di Stefano.

Tra pochi mesi Anguillara sarà chiamata alle urne, come si sta organizzando il partito per questo importante appuntamento, si presenterà con una propria lista?

Verrà realizzata una lista del partito Noi Moderati e già la sto costruendo insieme a tanti amici che in questi anni mi hanno seguita nella mia lunga esperienza politica e, come avviene a livello nazionale, per dare valore aggiunto alla coalizione di centro destra, ma anche per allargare alle tantissime persone che hanno voglia di impegnarsi in politica e costruire il futuro della propria città. Il 27 e 28 settembre saremo sul lungo lago con i nostri banchetti per raccogliere adesioni ma anche per ascoltare di deciderà di candidarsi ed impegnarsi all’interno del nostro movimento alle prossime elezioni amministrative. Credo che la democrazia partecipata sia il modo migliore per essere parte della propria comunità e costruire il futuro della propria comunità insieme, nessuno escluso.

La lista sarà aperta anche a persone che vogliono impegnarsi e confrontarsi per la prima volta in politica?

Certamente, insieme a chi ha già esperienza come la sottoscritta nella politica locale e provinciale, ci saranno tanti altri, anche giovani, che inizieranno per la prima volta. La presenza del nostro partito è di garantire a tutti le stesse condizioni di partecipazione e la presenza di questo movimento sarà un primo passo per la costruzione della futura classe dirigente. Anche chi deciderà di impegnarsi per la prima volta potrà contare su un progetto vincente.

Quale percorso vede per costruire una nuova classe dirigente e come immagina il futuro politico di Anguillara?

Credo che Anguillara dovrà rilanciare con forza l’attività amministrativa e dare continuità alle azioni di buon governo che per la prima volta sono state fatte in questa città. Riteniamo che non servano i giochetti di potere o delle forze politiche, piuttosto bisogna capire come dare a questa esperienza di governo ancora più forza e ancora più energia. Il nostro partito, per stessa volontà del segretario provinciale (Paolo Toppi), non persegue mai l’idea di ragionare in termini di poltrone ma pensa sempre che le coalizioni si fanno sui programmi e sulle persone, sulle candidature e sui programmi partecipati dai cittadini. Le forze politiche devono avere una funzione di ratifica di queste scelte e assecondare le esigenze dei vari territori, senza interferenze o direzioni forzate da parte dei partiti sovracomunali. Lasciare autonomia ai territori significa costruire realmente una nuova classe dirigente nel centro destra e questo è quello che noi ci sforziamo di fare in ogni comune della provincia di Roma.

Il futuro non si può delegarlo ad altri ma si costruisce insieme, questa non è una nostra promessa ma un impegno di responsabilità, la forza delle idee è più forte di qualsiasi ostacolo, il 27 e il 28 settembre saremo sul lungolago per ascoltare le idee di tutti e per accettare candidature, per fare la differenza.