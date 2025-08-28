Cena solidale “segni di rinascita” a Bracciano

Si riceve e si pubblica
Il Comune di Bracciano, insieme alla Rete LIA – Associazioni Femminili del Territorio, al Centro Donna e con il contributo di numerosi partner solidali, promuove la Cena Solidale “Segni di Rinascita”, una serata di incontro e condivisione dedicata alla creazione di un Fondo di Emergenza per le donne e madri del territorio in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza.
Un’iniziativa nata da un’idea di Erbacce Lab – Cucina e Dispensa Selvatica (catering principale della serata), che unisce solidarietà, buon cibo e musica dal vivo, con la Direzione Artistica di Enrico Cresci.
La cena si inserisce all’interno della kermesse “Donne. Visioni, Traguardi e Segni di Rinascita” (5-6-7 settembre 2025), in occasione di Notte Donna promossa da AssoCommercianti, che celebra la forza, la resilienza e la creatività femminile.
Un aiuto concreto, un passo verso l’autonomia.
Venerdì 5 settembre – ore 20:00
Giardino del Pozzo Bianco – Bracciano