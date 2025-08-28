Cena solidale “segni di rinascita” a Bracciano

Si riceve e si pubblica

Il Comune di Bracciano, insieme alla Rete LIA – Associazioni Femminili del Territorio, al Centro Donna e con il contributo di numerosi partner solidali, promuove la Cena Solidale “Segni di Rinascita”, una serata di incontro e condivisione dedicata alla creazione di un Fondo di Emergenza per le donne e madri del territorio in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza.