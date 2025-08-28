29 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Cena solidale “segni di rinascita” a Bracciano

0
139
cena solidale
Si riceve e si pubblica
Il Comune di Bracciano, insieme alla Rete LIA – Associazioni Femminili del Territorio, al Centro Donna e con il contributo di numerosi partner solidali, promuove la Cena Solidale “Segni di Rinascita”, una serata di incontro e condivisione dedicata alla creazione di un Fondo di Emergenza per le donne e madri del territorio in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza.
Un’iniziativa nata da un’idea di Erbacce Lab – Cucina e Dispensa Selvatica (catering principale della serata), che unisce solidarietà, buon cibo e musica dal vivo, con la Direzione Artistica di Enrico Cresci.
✨ La cena si inserisce all’interno della kermesse “Donne. Visioni, Traguardi e Segni di Rinascita” (5-6-7 settembre 2025), in occasione di Notte Donna promossa da AssoCommercianti, che celebra la forza, la resilienza e la creatività femminile.
🤝 Un aiuto concreto, un passo verso l’autonomia.
🗓️Venerdì 5 settembre – ore 20:00
📍 Giardino del Pozzo Bianco – Bracciano
Articolo precedente
Concluso incarico del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano
Articolo successivo
Stagione estiva al chiostro San Marco, un bilancio positivo tra qualità artistica e grande partecipazione di pubblico

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it