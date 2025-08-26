ANTONIO DI PIETRO A “FILOROSSO” (RAI 3): “SONO FAVOREVOLE AL TEASER E SOLIDARIZZO CON LE FORZE DELL’ORDINE CHE NE FANNO USO IN MANIERA CORRETTA”

Si riceve e si pubblica

“Sono favorevole al teaser e solidarizzo con le forze dell’ordine che ne fanno uso in maniera corretta”. Lo ha affermato l’ex Magistrato e politico, Antonio Di Pietro, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, e che ha dedicato uno spazio al tema della sicurezza.

“Il teaser è uno strumento che forse deve essere migliorato nella sua funzionalità”, ha detto Di Pietro, “ma non è colpa del carabiniere o del poliziotto che se aggredito esercita un diritto. Ma se uno viene aggredito, come si ferma una persona che aggredisce e non rispetta le regole?”.

Di Pietro è intervenuto anche sulla crescita della violenza giovanile “Si dice in questo periodo che sono figli del nostro tempo”, ha dichiarato, “E’ anche colpa dei genitori, del sistema scolastico e del sistema informativo. In queto momento loro vengono visti solo come persone da soddisfare. Ai nostri figli dovremmo abituarli ad avere meno di quello che pretendono di avere, e se insistono anche una sana punizione. Lo devono capire. Quando tornavo da scuola e dicevo a mia madre che la maestra mi aveva dato una bacchettata, mia madre me ne data altre due”.

Sul recente sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, l’ex Magistrato ha ricordato che “il Leoncavallo non è soltanto una storia di illegalità. In questi anni ha creato anche una cultura alternativa che va rispettata. Però se per fare cultura bisogna anche violare la legge io non ci sto. Sullo sfratto io dico, meglio tardi che mai. Però Di Leoncavallo ce ne stanno tanti, di destra e di sinistra. Per questo dico al Ministro fallo adesso”.