Tupa Ruja al teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano

Si riceve e si pubblica

TUPA RUJA

Nati come duo da un’idea di Martina Lupi e Fabio Gagliardi nel 2006 dal desiderio di proporre sonorità antiche mescolate con fascinosi suoni elettronici e contemporanei. Propongono un concerto basato su nuove e originali composizioni dense di suoni che attraversano tempi e culture, mescolando il didgeridoo, l’improvvisazione contemporanea, le percussioni, l’harmonium indiano, il canto armonico della Mongolia, i flauti e i canti originali nelle tante lingue mediterranee.

Martina Lupi: voce, shruti box, flauti;

Fabio Gagliardi: didgeridoo, percussioni;

Mattia Lotini: chitarre;

Stefano Vestrini: batteria, percussioni.

TMF Teatro Maurizio Fiorani

Giovedì 28 agosto ore 21.00

Dopo il concerto penne all’arrabbiata e vino rosso locale offerti dal TMF