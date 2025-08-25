Tupa Ruja al teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano

Si riceve e si pubblica
TUPA RUJA
Nati come duo da un’idea di Martina Lupi e Fabio Gagliardi nel 2006 dal desiderio di proporre sonorità antiche mescolate con fascinosi suoni elettronici e contemporanei. Propongono un concerto basato su nuove e originali composizioni dense di suoni che attraversano tempi e culture, mescolando il didgeridoo, l’improvvisazione contemporanea, le percussioni, l’harmonium indiano, il canto armonico della Mongolia, i flauti e i canti originali nelle tante lingue mediterranee.
Martina Lupi: voce, shruti box, flauti;
Fabio Gagliardi: didgeridoo, percussioni;
Mattia Lotini: chitarre;
Stefano Vestrini: batteria, percussioni.
TMF Teatro Maurizio Fiorani
Giovedì 28 agosto ore 21.00
Dopo il concerto penne all’arrabbiata e vino rosso locale offerti dal TMF