26 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Tupa Ruja al teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano

0
123
logo l'agone

Si riceve e si pubblica

TUPA RUJA
Nati come duo da un’idea di Martina Lupi e Fabio Gagliardi nel 2006 dal desiderio di proporre sonorità antiche mescolate con fascinosi suoni elettronici e contemporanei. Propongono un concerto basato su nuove e originali composizioni dense di suoni che attraversano tempi e culture, mescolando il didgeridoo, l’improvvisazione contemporanea, le percussioni, l’harmonium indiano, il canto armonico della Mongolia, i flauti e i canti originali nelle tante lingue mediterranee.

Martina Lupi: voce, shruti box, flauti;
Fabio Gagliardi: didgeridoo, percussioni;
Mattia Lotini: chitarre;
Stefano Vestrini: batteria, percussioni.

TMF Teatro Maurizio Fiorani
Giovedì 28 agosto ore 21.00
Dopo il concerto penne all’arrabbiata e vino rosso locale offerti dal TMF

Articolo precedente
Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, Parroccini: “Sfilata dei carri allegorici sarà uno spettacolo straordinario”
Articolo successivo
Prosegue la rassegna “Germogli di idee”

Ultimi articoli

Territorio

Sport a Civitavecchia: riqualificazione dello Stadio del Nuoto e nuova stagione di programmazione condivisa

Primo piano

ANTONIO DI PIETRO A “FILOROSSO” (RAI 3): “SONO FAVOREVOLE AL TEASER E SOLIDARIZZO CON LE FORZE DELL’ORDINE CHE NE FANNO USO IN MANIERA CORRETTA”

Cultura

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE A “FILOROSSO” (RAI 3): PAGINA “MIA MOGLIE”: “IN QUESTA SITUAZIONE C’E’ IL TRADIMENTO DEL MARITO VERSO LA MOGLIE

Eventi

Alba e tramonti alla Necropoli, visite guidate e aperture straordinarie del Museo per la Sagra dell’Uva a Cerveteri

Società

Campeggio abusivo e guida fuori strada: sanzioni nel Parco Bracciano-Martignano

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it