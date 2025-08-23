Tarquinia protagonista a Tolfa: vittorie al Torneo dei Butteri e al Drappo dei Comuni e titolo di Miss Drappo 2025

Si riceve e si pubblica

Tarquinia (VT), 22 agosto 2025 – Tarquinia si è distinta a Tolfa nelle manifestazioni dedicate

alla tradizione equestre, riportando importanti successi. Il 15 agosto, la squadra tarquiniese

composta da Marco Quatrini, Sara Quatrini e Fabio Porchianello ha conquistato la 55ª edizione del Torneo Regionale dei Butteri, confermando il titolo ottenuto nel 2024. Il 17 agosto, un ulteriore risultato di prestigio è giunto con la vittoria della 16ª edizione del Drappo dei Comuni, grazie alla brillante prestazione del cavallo Ceommo Ramon, abbinato ai colori della città etrusca.

A completare i riconoscimenti, l’elezione della giovane tarquiniese Chiara Ventolini, 21 anni,

studentessa di Lettere Moderne presso l’Università “La Sapienza” di Roma, a Miss Drappo

2025. “È un onore per la nostra comunità partecipare a manifestazioni che valorizzano le

tradizioni del territorio – dichiara il sindaco Francesco Sposetti –. Rivolgo le mie congratulazioni a Chiara Ventolini e alla squadra che ha vinto il titolo nel Torneo dei Butteri”.