A Bracciano con Gente Distratta concerto omaggio a Pino Daniele

Domenica 17 agosto, nella magnifica cornice del Chiostro degli Agostiniani, si è svolto un nuovo appuntamento del ricco programma estivo del Comune di Bracciano, arrivato a circa la metà del suo lungo percorso, introdotto dalla vice sindaca e assessora alla cultura Biancamaria Alberi, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale di Bracciano. L’addio delle minacciose nuvole di qualche momento prima, ha permesso di godere uno spettacolo che, per la sua complessità, aveva lasciato qualche dubbio, subito allontanato, come i neri nuvoloni, dalle prime note del gruppo musicale “Gente Distratta”. Suonare Pino Daniele non è mai semplice, come ha ammesso lo stesso cantante del gruppo, sulla locandina Paolo È Vivo, una voce molto simile al Pino nazionale, ma mai sopra le righe.

La sua spontaneità e semplicità, condita da un’evidente passione per l’autore, con momenti di sincera emozione, è riuscita a coinvolgere un pubblico entusiasta, che ha riempito completamente l’interno del Chiostro, a dimostrazione del grande affetto che continua ad avere il cantante napoletano. La calda voce fuori campo, della regista Chiara Palumbo, che ha raccontato, tra un brano e l’altro, la vita, e alcuni aneddoti, di Pino Daniele, è riuscita a dare un’atmosfera di solennità, la giusta dose tra l’alternanza di ritmi sfrenati del rock e del blues e le dolci ballate, suonate da un gruppo di musicisti veramente all’altezza del difficile compito.

Brani conosciutissimi da un pubblico attento e pronto al coinvolgimento, stimolato dal bravo e simpatico cantante e da una musica che è riuscita ad arrivare al cuore dei presenti, grazie a Federico Labbiento alle chitarre, Piero Ranucci al basso, Andrea Minissale alle tastiere, Daniele Natrella alla batteria e Raffaele Cherubino al sax. Un concerto, come il cantante ha tenuto a precisare , senza nessuna base musicale e supporti tecnologici vari, tutto prodotto in quel momento, a chilometro zero.

Lorenzo Avincola Redattore de L’agone