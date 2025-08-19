Civitavecchia celebra il successo internazionale di Dario Boi alle Olimpiadi di Scienze della Terra

Si riceve e si pubblica

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia esprime la propria più viva soddisfazione per l’eccezionale risultato conseguito da Dario Boi, studente dell’IIS “Calamatta”, che si è distinto alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO) di Ji’ning, in Cina, conquistando una medaglia d’oro e una medaglia d’argento.

Un traguardo straordinario che porta il nome di Civitavecchia e del Calamatta su un palcoscenico mondiale, confermando l’eccellenza della formazione e il valore dei nostri giovani.

«Il successo di Dario è motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica e cittadina – dichiara l’assessore all’Istruzione Stefania Tinti –. Un giovane che, con dedizione, impegno e passione, ha saputo dimostrare come lo studio possa condurre a risultati di portata internazionale. A lui, alla sua famiglia e ai docenti che lo hanno sostenuto va il nostro più sincero ringraziamento».

Per sottolineare il valore di questo risultato, l’Amministrazione comunale annuncia che Dario sarà premiato ufficialmente nel corso di un prossimo Consiglio comunale, così da condividere con l’intera città un successo che appartiene a tutti.

«Dario ha portato con sé anche l’orgoglio di Civitavecchia – conclude l’Amministrazione –. La sua vittoria è un segnale di speranza e di fiducia nei talenti dei nostri giovani, che meritano di essere sostenuti e valorizzati».