Al DiVino Etrusco il “Salotto letterario”

Il 22, 23, 28, 29 agosto, alle 18,30, all’Alberata Dante Alighieri, nel centro storico di

Tarquinia, quattro incontri dedicati agli appassionati dei libri

Tarquinia (VT), 16 agosto 2025 – Torna anche quest’anno, all’interno del DiVino Etrusco, il

“Salotto letterario”, la rassegna di incontri dedicata agli amanti dei libri e delle storie

raccontate direttamente dalla voce dei protagonisti. Quattro appuntamenti, a ingresso libero, in

programma a partire dalle 18:30, all’Alberata Dante Alighieri, nel centro storico di Tarquinia. Si

comincia venerdì 22 agosto con “Le tre unità”, raccolta di poesie della docente di lingue

Mara De Santis, che verrà presentata in dialogo con il giornalista Stefano Tienforti. Il libro è

un’opera che allude a un’idea di triplicità che non è solo tematica ma anche formale,

manifestandosi nell’uso di tre lingue diverse: italiano, spagnolo e inglese. Sabato 23 agosto

sarà invece il momento di “Tracce da un altro mondo: immagini e ricordi di Guerino Gambella”,

un viaggio visivo ed emotivo nelle memorie dell’artista Guerino Gambella con la curatrice Elisa

Eutizi.

Venerdì 29 agosto torna il giornalista Stefano Tienforti per intervistare Luigi De Pascalis,

autore del romanzo “Il buio e le stelle”, in cui dipinge la frattura traumatica della grande guerra

attraverso gli occhi del giovane Andrea Sarra . L’opera fa parte del ciclo Il labirinto dei Sarra

(2010) e La pazzia di Dio (2014) e si intreccia fortemente con quest’ultimo. Infine, sabato 30

agosto , chiusura con l’insegnante e critico teatrale Carlo Lei e il suo libro “Leggermente

mossa”, una storia d’amore, d’attrito, di agguati, in collaborazione con Revolver Edizioni.

Il DiVino Etrusco è promosso e organizzato dal Comune di Tarquinia , in collaborazione con la

Pro Loco Tarquinia e l’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti , con il contributo

finanziario della Regione Lazio e con il patrocinio di Provincia di Viterbo , Camera di Commercio

di Rieti-Viterbo e Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia . La

rassegna si avvale anche del supporto dell’associazione culturale Viva Tarquinia.