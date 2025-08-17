17 Agosto, 2025


Giornale del Lago e della Tuscia

Al DiVino Etrusco il “Salotto letterario”

Il 22, 23, 28, 29 agosto, alle 18,30, all’Alberata Dante Alighieri, nel centro storico di
Tarquinia, quattro incontri dedicati agli appassionati dei libri
Tarquinia (VT), 16 agosto 2025 – Torna anche quest’anno, all’interno del DiVino Etrusco, il
“Salotto letterario”, la rassegna di incontri dedicata agli amanti dei libri e delle storie
raccontate direttamente dalla voce dei protagonisti. Quattro appuntamenti, a ingresso libero, in
programma a partire dalle 18:30, all’Alberata Dante Alighieri, nel centro storico di Tarquinia. Si
comincia venerdì 22 agosto con “Le tre unità”, raccolta di poesie della docente di lingue
Mara De Santis, che verrà presentata in dialogo con il giornalista Stefano Tienforti. Il libro è
un’opera che allude a un’idea di triplicità che non è solo tematica ma anche formale,
manifestandosi nell’uso di tre lingue diverse: italiano, spagnolo e inglese. Sabato 23 agosto
sarà invece il momento di “Tracce da un altro mondo: immagini e ricordi di Guerino Gambella”,
un viaggio visivo ed emotivo nelle memorie dell’artista Guerino Gambella con la curatrice Elisa
Eutizi.
Venerdì 29 agosto torna il giornalista Stefano Tienforti per intervistare Luigi De Pascalis,
autore del romanzo “Il buio e le stelle”, in cui dipinge la frattura traumatica della grande guerra
attraverso gli occhi del giovane Andrea Sarra. L’opera fa parte del ciclo Il labirinto dei Sarra
(2010) e La pazzia di Dio (2014) e si intreccia fortemente con quest’ultimo. Infine, sabato 30
agosto, chiusura con l’insegnante e critico teatrale Carlo Lei e il suo libro “Leggermente
mossa”, una storia d’amore, d’attrito, di agguati, in collaborazione con Revolver Edizioni.
Il DiVino Etrusco è promosso e organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la
Pro Loco Tarquinia e l’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, con il contributo
finanziario della Regione Lazio e con il patrocinio di Provincia di Viterbo, Camera di Commercio
di Rieti-Viterbo e Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. La
rassegna si avvale anche del supporto dell’associazione culturale Viva Tarquinia.
ASSOCIAZIONE "RESPIRARE": CI UNIAMO ALL'AUSPICIO CHE ALFIO PANNEGA SIA RICORDATO DAI FACCHINI DI SANTA ROSA NELLA RICORRENZA DEL CENTENARIO

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia

