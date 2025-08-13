Torvajanica Alta: il Comune acquisisce gratuitamente 3.000 mq per centro anziani e parco giochi

Si riceve e si pubblica

Pomezia, 12 agosto 2025 – Un traguardo atteso da oltre vent’anni diventa finalmente realtà: il Comune di Pomezia ha acquisito gratuitamente un’area di 3.000 metri quadrati in località Torvajanica Alta, destinata alla realizzazione di un centro anziani e di un parco giochi attrezzato.

L’atto notarile, stipulato il 7 agosto 2025, sancisce il passaggio di proprietà al Comune di un terreno ubicato nei pressi della scuola pubblica lungo l’asse viario che collega Torvajanica Alta a Pomezia; l’area, concessa dai signori Annunziata e Angelo D’Antoni, sarà intitolata in loro onore.

“Finalmente anche Torvajanica Alta avrà spazi pubblici adeguati, in un terreno di proprietà comunale, evitando i contenziosi che in passato hanno causato gravi danni alla collettività – fa presente il Sindaco di Pomezia, Veronica Felici;- questa acquisizione è un’ulteriore testimonianza di una città che torna a investire su sé stessa, sui suoi spazi e sulle sue persone. Dopo anni di attese e contenziosi, finalmente Torvajanica Alta potrà contare su un terreno comunale destinato a servizi fondamentali per tutta la comunità” conclude il Sindaco.

“Con orgoglio annunciamo questo importante risultato – dichiara l’Assessore all’Urbanistica, Roberto Mambelli – che si aggiunge a quelli già raggiunti in questi due anni di amministrazione Felici, come la riqualificazione di Via Farina e delle zone limitrofe, l’acquisizione dei 100 ettari della Riserva del Sughereto e la cessione dell’area per il polo religioso ai Colli di Enea” conclude l’Assessore.