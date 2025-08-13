14 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

“Liberamente” a Campo di Mare è sempre più inclusiva: adottata la Comunicazione Aumentativa e Alternativa

0
110
Spiaggia Liberamente di Campo di Mare

Un insieme di etichette e simboli consentirà anche a persone con difficoltà comunicative di interagire e fruire di tutti i servizi della spiaggia

“Da cinque estati consecutive, la Spiaggia Liberamente di Campo di Mare simboleggia accessibilità universale, inclusione, accoglienza. Quando la aprimmo la prima volta, solamente la nostra città poteva fregiarsi di un luogo come questo: una spiaggia comunale, gratuita, libera e perfettamente idonea ad accogliere in spiaggia persone con disabilità fisiche e motorie.

Oggi, grazie anche al lavoro della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, siamo onorati nel rendere noto che Liberamente è anche la prima spiaggia della Regione Lazio ad adottare in modo strutturale e sperimentale la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, ovvero un insieme di strategie, strumenti e modalità comunicative pensate per facilitare l’espressione e la comprensione per persone con difficoltà comunicative, che siano esse temporanee o permanenti.

Un sistema che permetterà davvero a tutti di interagire con gli altri e con tutto ciò che ci circonda”. A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Piccoli ma fondamentali accorgimenti e migliorie che rendono la Spiaggia Liberamente ancora più inclusiva. Nel dettaglio, è stata realizzata un’etichettatura completa di tutti gli spazi e servizi con pittogrammi in Caa, utili a favorire l’autonomia di chi utilizza questo linguaggio.

Chiaramente, è stato adeguato e tradotto nello stesso linguaggio anche il regolamento della spiaggia ed è stata realizzata un’agenda visiva dedicata proprio per permettere a tutti di organizzare la propria giornata in spiaggia in maniera semplice e intuitiva”.

“La Comunicazione Aumentativa e Alternativa non sostituisce il linguaggio verbale – spiega il Sindaco Gubetti – ma lo integra e lo potenzia attraverso l’uso di simboli, immagini, pittogrammi, tabelle e dispositivi elettronici.

In un mondo dove le parole spesso dividono, a Liberamente dimostriamo che anche con dei semplici simboli, tutti possiamo comunicare. Il percorso per una società sempre più inclusiva, anche dopo l’approvazione in Consiglio comunale del Peba avvenuta il 30 luglio scorso, prosegue: un percorso importante, che intendiamo percorrere insieme”.

Spiaggia Liberamente di Campo di Mare

Articolo precedente
A I Terzi arriva l’autobotte, il Sindaco Gubetti: “Finalmente un primo segnale ma continueremo a fare pressione su Arsial fino alla vera risoluzione del problema idrico”
Articolo successivo
 “NATALE DI CIVITAVECCHIA 2025”

Ultimi articoli

Territorio

LADISPOLI, SERVIZI DI RACCOLTA REGOLARI ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

Cultura

Dalle bottiglie anti-gatto alle fake news: come nasce una bugia e perché ci crediamo

Territorio

Civitavecchia aderisce al Manifesto dei valori e degli impegni comuni

Salute

I BENEFICI DELLA MONTAGNA PER I BAMBINI, ASPETTI PSICOLOGICI. NE PARLIAMO CON ADELIA LUCATTINI

Eventi

 “NATALE DI CIVITAVECCHIA 2025”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it