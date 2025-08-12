Affidamento lavori per il ripristino del tratto di carreggiata sulla S. P. Braccianese Claudia: inizio del cantiere previsto a ottobre  

Si riceve e si pubblica

In ordine alla parzializzazione e istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico presente sulla S.P. 3/a Braccianese Claudia, dal km 31+600 al km 31+700 circa, il Servizio 2 “Viabilità Nord” del Dipartimento Viabilità e Mobilità comunica che entro il 15 settembre prossimo verranno acquisiti gli elaborati di progetto esecutivo per poter dare avvio all’affidamento dei lavori di ripristino.

Sulla suddetta strada, in corrispondenza dell’attraversamento idraulico presente sulla corsia lato valle in direzione del Comune di Allumiere, era stato riscontrato un foro nella pavimentazione stradale in vicinanza del marginatore della corsia al km 31+550 circa con conseguente necessità di parzializzazione della carreggiata che ha interessato la corsia lato valle per un tratto di circa 100 m.

Per la messa in sicurezza sono previsti interventi strutturali con realizzazione di una palificata di sostegno, che hanno comportato la necessità di affidamento a società di ingegneria esterna per la redazione del progetto esecutivo e, propedeuticamente, di approfondimenti geologici, geotecnici e geofisici ad opera di una società esterna incaricata dal Dipartimento IV di questa Città Metropolitana.

Premesso quanto sopra l’inizio dei lavori di ripristino della carreggiata è previsto nel corso del mese di ottobre prossimo.