13 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Affidamento lavori per il ripristino del tratto di carreggiata sulla S. P. Braccianese Claudia: inizio del cantiere previsto a ottobre  

0
116
lavori di ripristino sulla braccianese Claudia
Si riceve e si pubblica
 
In ordine alla parzializzazione e istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico presente sulla S.P. 3/a Braccianese Claudia, dal km 31+600 al km 31+700 circa, il Servizio 2 “Viabilità Nord” del Dipartimento Viabilità e Mobilità comunica che entro il 15 settembre prossimo verranno acquisiti gli elaborati di progetto esecutivo per poter dare avvio all’affidamento dei lavori di ripristino.
 
Sulla suddetta strada, in corrispondenza dell’attraversamento idraulico presente sulla corsia lato valle in direzione del Comune di Allumiere, era stato riscontrato un foro nella pavimentazione stradale in vicinanza del marginatore della corsia al km 31+550 circa con conseguente necessità di parzializzazione della carreggiata che ha interessato la corsia lato valle per un tratto di circa 100 m.
 
Per la messa in sicurezza sono previsti interventi strutturali con realizzazione di una palificata di sostegno, che hanno comportato la necessità di affidamento a società di ingegneria esterna per la redazione del progetto esecutivo e, propedeuticamente, di approfondimenti geologici, geotecnici e geofisici ad opera di una società esterna incaricata dal Dipartimento IV di questa Città Metropolitana.
 
Premesso quanto sopra l’inizio dei lavori di ripristino della carreggiata è previsto nel corso del mese di ottobre prossimo. 
Articolo precedente
DANIELA FERRARI (MADRE DI ANDREA SEMPIO) A “FILOROSSO” (RAI 3): “LA NOSTRA VITA E’ CAMBIATA DAL 27 FEBBRAIO. MIO FIGLIO NON HA FATTO ASSOLUTAMENTE NIENTE”
Articolo successivo
Diventa donatore di midollo osseo, salva una vita: giovedì 21 agosto Admo alla Spiaggia Renzi a Campo di Mare

Ultimi articoli

Eventi

Orchestraccia a Cerveteri

Politica

Gazzella: “Su Multiservizi altra occasione persa dall’opposizione”

Eventi

Diventa donatore di midollo osseo, salva una vita: giovedì 21 agosto Admo alla Spiaggia Renzi a Campo di Mare

Cronaca

DANIELA FERRARI (MADRE DI ANDREA SEMPIO) A “FILOROSSO” (RAI 3): “LA NOSTRA VITA E’ CAMBIATA DAL 27 FEBBRAIO. MIO FIGLIO NON HA FATTO ASSOLUTAMENTE...

Politica

VITTORIA BALDINO (MOVIMENTO 5 STELLE) A “FILOROSSO” (RAI 3): PONTE SULLO STRETTO: “QUESTO E’ UN PROGETTO CHE NON STA IN PIEDI”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it