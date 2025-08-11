11 Agosto, 2025
Festa di Santa Maria Assunta in cielo a Trevignano

0
47
festeggiamenti della Madonna di Trevignano

Processione notturna sul Lago e spettacolo Pirotecnico

15 Agosto 2025
La processione notturna sul lago è un momento di grande suggestione e coinvolgimento per la comunità locale, che si riunisce per festeggiare e celebrare insieme.
Questo evento è un’occasione unica per ammirare la bellezza del lago di notte e godere dello spettacolo di luci e colori offerto dai fuochi d’artificio.

*PROGRAMMA 2025*
Ore 8:00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina
Ore 8:30 Trofeo “Ferragosto”, gara di pesca a coppie a cura dell’Associazione Vulcano Bass Angler
Ore 10:00 Santa Messa Chiesa del Sacro Cuore – Casa del Fanciullo
Ore 10:00 Mercatino di Trevignano, apriranno i loro stand gli espositori
Ore 11:30 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Assunta
Ore 18:00 Street band musicale Fire Dixie Jazz Band per le vie della cittadina
Ore 19:00 Concerto del Complesso Bandistico “C. Carbonetti” in Piazzale del Molo
Ore 20:45 Processione da S. Caterina a Piazzale del Molo accompagnati dal Complesso Bandistico “C. Carbonetti”
Ore 21:00 Solenne concelebrazione Eucaristica in Piazzale del Molo presieduta da S. Ecc. Mons. Marco Salvi alla presenza delle autorità civili e militari, animata dal Coro Interparrocchiale di Trevignano e Bracciano
Ore 21:45 Solenne processione sulle acque del lago accompagnata da canti e preghiere
Ore 24:00 circa Grandioso Spettacolo pirotecnico in onore di S. M. Assunta

