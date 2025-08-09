SPORT, REGIONE LAZIO: STANZIATI IN ASSESTAMENTO 2,4 MILIONI DI EURO PER PROMUOVERE L’ATTIVITÀ SPORTIVA

Si riceve e si pubblica

Roma, 8 agosto 2025 – Lo sport continua ad essere al centro dell’azione politica della Regione Lazio. In fase di assestamento di bilancio, infatti, il Consiglio Regionale ha recentemente approvato un nuovo stanziamento di 2.400.000 euro finalizzato alla promozione dell’attività sportiva su tutto il territorio regionale.

Le risorse permetteranno la pubblicazione di un nuovo Avviso rivolto alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), così come già avvenuto nel corso del 2024, sempre con l’obiettivo di sostenere concretamente la pratica sportiva di base e l’inclusione attraverso lo sport.

Il nuovo finanziamento si inserisce nel più ampio piano strategico regionale a sostegno del sistema sportivo, già oggetto di una programmazione strutturata e partecipata.

“Lo sport è uno strumento fondamentale di benessere, inclusione e crescita – ha dichiarato l’Assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo –. Con questo nuovo stanziamento di 2,4 milioni di euro vogliamo continuare a investire concretamente nei territori, nelle realtà associative e nei giovani. L’Avviso che stiamo per pubblicare sarà un’opportunità importante per le ASD e le SSD del Lazio, affinché possano potenziare le proprie attività e coinvolgere sempre più cittadini nella pratica sportiva. Vogliamo in questo modo supportare in modo concreto chi ogni giorno è impegnato a promuovere lo sport e i suoi valori”.

L’obiettivo che la Regione Lazio intende perseguire è valorizzare l’attività sportiva dilettantistica e sostenere progetti che promuovano l’inclusione, l’integrazione e la coesione sociale.