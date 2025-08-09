MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA: “ONLINE AVVISO PUBBLICO IMMOBILE VIA QUARTO PEPERINO CHIUSO DAL 2020”

Si riceve e si pubblica

“E’ online l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la valorizzazione e la riqualificazione dell’immobile sito in Via Quarto Peperino, di proprietà municipale, affinché possa diventare il primo presidio di Protezione civile di Roma Capitale nel Municipio XV, centro servizi a tutela del territorio e per la sicurezza dei cittadini.

Considerato il periodo estivo, su richiesta della Giunta municipale, ai trenta giorni come termine minimo, la chiusura del bando è stata estesa al 19 settembre 2025 e potranno partecipare Enti del terzo settore (ETS) per un affidamento di sei anni, rinnovabili per ulteriori sei.

L’immobile di via di Quarto Peperino, ex ludoteca, è stato chiuso alla fine del 2020 e mai riaperto. Dopo oltre un anno di pratiche amministrative per il recupero delle chiavi, la riconsegna dei luoghi e la stima del bene, il Municipio si è attivato per la sua riqualificazione e ha iniziato a lavorare per individuare la nuova destinazione d’uso, coinvolgendo la cittadinanza del quartiere in un’assemblea pubblica che si è svolta a dicembre 2022 proprio all’interno dei locali.

Oggi, il Municipio XV pone la prima pietra per la sua riapertura, con l’obiettivo di far diventare l’immobile il primo presidio municipale di Protezione Civile, monitoraggio e prevenzione del rischio, ma anche un luogo di formazione e inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità e per attività rivolte ai bambini conservando il ruolo che ha avuto per anni come centro di aggregazione per i più piccoli.

L’avviso prevede inoltre che a scomputo del canone previsto per l’utilizzo della struttura, il futuro affidatario si impegni nella manutenzione di determinate aree verdi individuate nei Centri Anziani del Municipio XV e della Cittadella del Sociale di Via Cassia 472.

Sebbene si sia trattato di un percorso lungo e più volte anche complesso, siamo ora pronti a restituire alla cittadinanza un bene inutilizzato trasformandolo in un presidio operativo capace di intervenire rapidamente a tutela del territorio e in un importantissimo centro di formazione e di sensibilizzazione.

Una scelta che coniuga i servizi di prevenzione e cura del territorio con un progetto unico nel suo genere e di collaborazione tra istituzioni. Davvero grazie per il loro lavoro anche all’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo e al Presidente di Commissione, Alfonso Rago.”

Sul sito del Municipio XV tutte le informazioni per presentare la domanda: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1430724

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Bilancio e Politiche Giovanili, Alessandro Cozza.